台灣無人機最大買家 波蘭掃貨6成

捷克智庫「中東歐中國觀察家」分析指出，台灣無人機易於取得、可靠且更為實惠，是波蘭降低對大陸技術依賴的理想替代方案。波蘭今年成為台灣無人機最大買家，購買量占台灣無人機出口近6成，不只提高台灣可見度，也能證明台灣在半導體以外，還能為歐洲防禦做出貢獻，進而使歐洲更願意考慮幫助台灣抵禦大陸軍事野心。

不過，雖然北京尚未對此發表官方評論，但此事態仍可能受到密切關注，目前仍難以評估北京會如何看待這類交易。

專家指出，波蘭的無人機採購似乎不是出於政治或意識形態，而是出於務實考量做出的選擇。隨著俄烏戰爭重塑歐盟國防計畫，無人機成為監視、偵查及其他軍事行動的關鍵，北約東翼各國因此尋求能迅速、大規模提供無人機且無重大政治爭議的可靠供應商。台灣製造商的系統更實惠韌性，並在日益具挑戰性的環境中通過考驗，尤其烏軍的使用，更讓台灣設備獲歐洲軍方青睞。

廣告 廣告

雖然歐洲能生產先進技術系統，但無法滿足當代軍事需求的規模，另一方面，美國無人機雖仍具重要性，但採購不時受到價格、規範影響。而台灣無人機易於取得、可靠、對尋求減少對大陸技術依賴的歐盟而言，政治上也沒那麼棘手，恰好是位於中間的理想選擇，對重視效率、快速交貨的波蘭而言，台灣是波蘭降低對大陸依賴務實且理想的解方。

不過就在台灣無人機，隨著波蘭的採購在歐洲提高能見度之際，立委馬文君18日爆料，國軍近期展示海軍陸戰隊採購的「監偵型無人機」，接獲民眾比對後發現，該款無人機在外型與結構配置上與大陸大疆（DJI）Matrice 300／350 RTK 系列高度相似，已非單純視覺相近，而是涉及工程設計層級的一致性，國防部應出面說明。

馬文君強調，這不只是外觀問題，而是涉及供應鏈安全、通訊保密與戰場生存能力的重大國安議題，要求國防部與承製廠商說明設計來源、零組件與通訊模組規格，並公開測試與驗證結果。