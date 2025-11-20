台灣無人機盛世來臨！6家台廠搶國際訂單 取代中國製造只差一個弱點？

今年前7個月，台灣無人機出口量已是去年整年的7.5倍，歐美公司也來台尋找合作。國際訂單湧入，台廠拚產能升級，百秒做一顆馬達、遠跨歐洲設廠。但非紅供應鏈的優勢，並非長久的商機。

中光電旗下中光電智能機器人的海內外出貨量，今年已達3500台，是台灣出貨量最大的無人機公司。接下來，這個數字將會翻10倍以上。

「台灣是一個熱點，所有的（軍火）公司都會來台灣駐點，」在雷虎50年的老廠房裡，耐斯集團二代，董事長陳冠如說，雷虎近期與專長AI追蹤技術的美國國防創新公司Auterion（奧特里昂），以及法國無人機公司Parrot都簽署合作備忘錄。

中美陣營愈來愈涇渭分明，讓台灣無人機非紅供應鏈的角色，更為凸顯。「美國現在困境就是供應鏈，」和碩投資的無人機新創艾知科技營運長李芷婷說。

美國知名的無人機新創，機子裡充斥著中國製的零件，且成本愈低，比例愈高。如今，美國已要求要全面取代中國製，「幾乎除了台灣，沒有第二個（供應鏈）選擇。」

台廠拚生產速度，搶市場先機

目前，台灣供應鏈與海外無人機公司合作有三種方向：海外軟體系統商找台灣整機硬體合作、無人機公司找台灣關鍵零組件製造商，或海外品牌找白牌機貼牌。

六俊電機是台灣少數能做出航太、軍規等級的馬達製造商。過去，六俊用手工繞出核心的馬達線圈，做出飛機用的燃油幫浦馬達，出貨給波音、空巴；也能做出防震動、防干擾的軍用馬達，出給中科院。直到去年，六俊電機董事長賴介村花了近億台幣先後設置兩條半自動化產線，把總產能從一年數千拉到數萬顆馬達。一顆馬達線圈，過去人工要花2小時，現在只花100秒。

不只六俊，位在高雄的其昜先進科技規劃明年上半年要在立陶宛量產無人機馬達，目標產能一個月10萬顆，將是歐洲境內最大的無人機馬達廠。

在海外無人機客戶眼中，除了製造能力，台廠的另一個能力是系統整合。「中國除了像大疆的整機大廠，一般無人機零組件商比較沒有系統整合能力，」從車載監控、雷達模組切入無人機攝影機的瑀豐總經理潘月英觀察，這是台廠替客戶客製化的核心能力。

瑀豐切入無人機領域才不到兩年，美國無人機新創就曾找上門，目前不僅供貨給國內無人機整機廠商，也接到美國童軍用無人機鏡頭模組，一次下單就要約2、3萬個。

挑戰：晶片、軟體仍很難MIT

DSET政策分析師方怡然提醒，東南亞的無人機供應鏈遲早會崛起。台灣要保住優勢，還是得從無人機的核心著手。

此外，台灣雖然是矽島，但至今沒有IC設計公司開發無人機專用晶片，業界幾乎都是拿輝達或高通的通用型晶片來組裝。反觀大疆有自主開發的無人機專用晶片，不僅性能更好，價格也低。

「晶片的價格是所有零組件裡，差距最大的，」方怡然觀察。大疆價格只要美系的十分之一。

晶片不只是價格競爭力的問題。無人機正在發展為不需要GPS、通訊就能自主飛行、辨識目標、達成任務，「這需要AI軟體加晶片，」方怡然說，這是台灣必須努力讓無人機價值鏈不可或缺的重要一環。

文：吳靜芳 圖片來源：邱劍英攝

