台灣無人機聯盟推動與波蘭合作 打造非紅供應鏈

（中央社記者吳家豪台北12日電）台灣卓越無人機海外商機聯盟（TEDIBOA）本週率團前往波蘭進行產業交流，10日由聯盟主席曹進平與波蘭無人機協會（PISB）理事長芬塔克（Robert Fintak）簽署合作意向書，將推動台波在無人機技術及產業應用等方面更深度的交流。

無人機聯盟今天發布新聞稿說明，本次合作用意在強化台灣與波蘭無人機產業的連結，包括共同打造非紅供應鏈、系統整合與關鍵技術合作，更重要的是協助雙邊法規與市場接軌，以及發展跨國聯測和示範場域等多重面向。

經濟部長龔明鑫擔任此次簽署合作意向書的見證人，他表示，台波兩國無人機結盟對於資安十分重視，尤其是「去紅供應鏈」。去年台灣無人機出口訂單最大國為波蘭，足見兩國合作已熱烈展開。

無人機聯盟主席曹進平強調，俄烏戰爭改變全球備戰形式，無人機已成為國安與產業不可或缺的關鍵能力。聯盟成立以來積極整合台灣業者，為全球市場提供安全、可靠且具韌性的供應鏈，也持續配合國家策略促成與友好國家的合作，協助聯盟夥伴在全球市場取得更具競爭力的位置。（編輯：潘羿菁）1141212