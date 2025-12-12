台灣無人機聯盟攜手波蘭無人機協會 攻歐亞市場

〔記者王憶紅／台北報導〕「台灣卓越無人機海外商機聯盟」(TEDIBOA)本週率團前往波蘭進行產業交流，日前在經濟部長龔明鑫見證下，由聯盟主席曹進平與波蘭無人機協會(PISB)理事長Robert Fintak簽署合作意向書。曹進平指出，台灣無人機產業與歐洲民主國家的戰略合作再向前一步，將推動台波在無人機技術、產業應用等方面更深度的交流。

曹進平說，本次簽署的內涵，用意在強化台灣與波蘭無人機產業的連結，包括共同打造非紅供應鏈、系統整合與關鍵技術合作，更重要的是協助雙邊法規與市場接軌，以及發展跨國聯測和示範場域等多重面向。訪團亦藉此機會面對面互動，深入了解波蘭在無人機的技術能量，為後續產業合作打下基礎。

廣告 廣告

經濟部長龔明鑫表示，無人機應用之範圍及需求大幅增加。台波兩國無人機結盟對於資安十分重視，尤其是「去紅供應鏈」。去年台灣無人機出口訂單最大國為波蘭，足見兩國合作已熱烈展開，兩國無人機聯盟簽約爲重要歷史里程碑。

曹進平則強調，烏俄戰爭改變全球備戰的形式，無人機已成為國安與產業不可或缺的關鍵能力。聯盟成立以來，積極整合台灣業者，為全球市場提供安全、可靠且具韌性的供應鏈；也持續配合國家策略促成與友好國家的合作，協助聯盟夥伴在全球市場取得更具競爭力的位置。

台波雙方近年互動頻繁，去年11月，波蘭台灣工商協會到訪台灣，雙方就無人機科技的全球整備成為策略夥伴，並約定相互參與彼此的國際商機活動；今年年初，則由聯盟出訪歐洲，並見證聯盟成員與波蘭廠商建立合作關係。

兩國交流不遺餘力，本次再由雙方無人機產業組織完成結盟。波蘭毗鄰戰區、國防需求強烈，近年軍民用無人機快速發展，在歐洲區域具有關鍵影響力。此次跨國合作將成為彼此進入歐亞市場的重要橋樑；產業層面上，可望帶動深入的商務互動、擴大銷售規模及強化技術能量，創造具體且長期的商機。

【看原文連結】

更多自由時報報導

硬起來！台灣連1顆南非新鮮蘋果都沒買 從1年2.3億採購額直接歸零

經長訪波蘭揭牌華沙貿易投資中心 台波無人機合作深化

台灣名次好前面！最新全球最具影響力國家排行出爐

美股收盤》道瓊大漲646點！甲骨文暴跌近11％ 台積電ADR下挫

