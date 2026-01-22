台灣無人機聯盟逾260家會員 今年目標獲美方認證

（中央社記者江明晏台北22日電）「台灣卓越無人機海外商機聯盟」成立1年多，會員數已從50家大幅成長至超過260家，聯盟今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國，也要讓世界看見台灣「去紅化」供應鏈的獨特優勢。

經濟部2024年9月推動成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」（TEDIBOA），會員數從創始的50家翻倍成長至超過260家，今天首度舉辦會員大會，說明年度成果及產業展望，由漢翔邀請產官研代表，展現台灣無人機產業團結。

會中提到，聯盟今年首要目標在協助台灣業者取得美方認證，確保產品能順利出口美國。

因應美國聯邦通訊委員會（FCC）管制新規，必須在今年度通過Green/Blue UAS認證，以免產品受到管制。對此，無人機海外商機聯盟與工研院擬定兩大策略，一是建立授權管道，預計1月底引進美方認證機制，加速與國際標準接軌；二是輔導取代補貼，此舉不僅能實質降低業者取得認證的總投入成本，更能避免美方認定傾銷或不公平競爭而遭受制裁。

在市場拓展方面，無人機海外商機聯盟表示，去年聯盟積極提升台灣品牌國際能見度，建立多元國際合作管道，目前已與7個國家、11個無人機組織締結盟友，足跡遍布歐、美、亞洲。今年也將持續深耕，近期就會組隊赴新加坡、韓國及馬來西亞參與國際產業會展，推廣台灣的產品技術。

聯盟主席、漢翔公司董事長曹進平指出，「現在正是台灣無人機產業最好的時機。聯盟也會代表產業端，負責國際協商，爭取政府對政府（G2G）的國際訂單，以實質商機帶動產業成長。」

「非紅供應鏈」已成為國際市場的入場券，無人機海外商機聯盟彙整出一份「型錄」，納入完成能量盤查的廠商，涵蓋整機製造、模組製造到零組件製造，完整串聯產業上、中、下游，將大幅提升台灣對外溝通的可信度與競爭力。

曹進平強調，共同目標就是整合台灣的產業能量，將過去零散的技術轉化為國際競爭力，讓世界看見台灣「去紅化」供應鏈的獨特優勢。

與漢翔達成合作的Vantor公司今天也受邀分享「無GPS導航技術」，為國內業者帶來新的技術視野。今天大會包括協同主席神耀科技、亞洲航空、雷虎科技、中光電智能機器人、長榮航太外，還有經濟部、外交部、嘉義縣政府、國防產業發展協會、金屬中心、資策會及外貿協會等公部門代表。（編輯：張良知）1150122