台灣無法上演「鐵拳教育」？作家砲轟人本團體：要老師當聖人
即時中心／高睿鴻報導
韓劇《鐵拳教育》近日火遍世界各國、狂刷收視率榜首，並引爆網路熱議，如何保障教師的「教權」、能安心教書免受不肖學生傷害，也頓時成為許多民眾關注的焦點。然而，雖然劇中的「教權局」輔以暴力、強制手段，成功「馴服」眾多校園不良少年及恐龍家長，讓曾經歷混亂課堂、甚至見證無數校園霸凌的教師及民眾，都紛紛直呼過癮；但同時，卻也認為「爽劇」情節不會發生在現實世界，網路上也有作家解釋，為何台灣沒能上演「鐵拳教育」。
韓劇《鐵拳教育》爆紅！不良少年橫行校園 教師「教權」遭嚴重侵害
由於現代民主社會，多半已禁止教師體罰學生、濫用權力虐待青少年，因此即便有偏差或犯錯行為，頂多僅能口頭叮嚀。並且，為保障學生因權勢不對等、遭受教師壓迫而不敢發聲，社會更逐漸提供完善的檢舉制度，隨時能檢討、甚至撤換不適合的教師。雖然立意良好，但如今也越來越多民眾，感受到這套制度的弊病，當教師無法體罰學生，後者便可能有恃無恐；甚至恐變本加厲，教師因擔憂遭學生或家長檢舉、報復，而不敢對學生施予程度適當的管教。
也因此，當今諸多社會，都已出現「學生不聽從老師」、甚至反過來傷害教師的案例；以及，當校園發生嚴重霸凌事件，教師也更容易擔憂自身被報復、陷入麻煩，所以選擇不介入，造成不良少年把持課堂的荒謬場面。因此，韓劇《鐵拳教育》近日打中許多觀眾的內心、甚至成功製造共鳴，不僅許多教師大嘆，在教學現場的無奈「活生生地在大螢幕上演」；也有不少民眾，因學生時期曾見過類似霸凌案件，而感到心有戚戚焉。
面對這樣的輿論與感嘆，知名作家張胤賢在其網路專頁「令狐少俠的講古教室」也忍不住引用劇中經典台詞，質問說「為何台灣不能有『鐵拳教育』？如果老師怕學生，還有辦法好好教育他們嗎？」該名作家說，這句話不知逼哭了多少台灣第一線老師，「這部劇之所以爆紅，不只是因為解氣，是因為它戳中了教育現場最深的痛」。
「令狐少俠的講古教室」發文指，《鐵拳教育》設定的背景，是在校園秩序崩壞的韓國；校園暴力猖獗、家長過度干預、老師嚴重被凌遲，因此政府成立「教權保護局」，派遣特勤小組以強烈手段重建校園秩序，呈現「終於有人替老師出頭」的快感。但為何這部劇在台灣也特別有共鳴？張胤賢直言，「因為台灣的教育現場幾乎和韓國一模一樣，我們必須透過觀劇，來達到集體焦慮的憤怒宣洩」，就如同30年前在威權統治年代，八點檔古裝劇《包青天》居然收視爆量、甚至紅到新加坡，就是因為大家集體投射出對「包青天」的渴望。
韓國為何能拍出《鐵拳教育》？作家：社會當中有「恨」
首先，張胤賢分析，為何韓國能拍得出這部劇集。他表示，因為韓國有「恨」、甚至是「恨的民族」，過去韓國夾在中、日兩大國之間，特殊地理位置使其在歷史上飽受外敵侵略；近代韓戰爆發，更導致至今無法抹平的南北分裂，這種長期遭受壓迫、正義無從伸張的集體創傷，在韓國文化中，逐漸凝結成一種獨特的情感結構，「恨」。
張胤賢繼續說，如今，韓國教師也長期遭受怪獸家長以《兒童福利法》惡意控告，導致校園秩序徹底失控。他表示，據統計，2018至2023年間，全韓高達百位以上教師選擇輕生，而壓垮體制的最後一根稻草，就是頂級明星學區的「瑞二小學教師輕生事件」；他表示，死者李老師生前遭權貴家長深夜連環電話轟炸、當眾咆哮，最終選擇在教室「以死明志」，這場悲劇瞬間引爆全韓教師壓抑已久的「恨」。
因此張胤賢說，數十萬教師走上街頭，將這股強烈「恨能量」，讓韓國政府迅速通過「教權保護四法」；然而，修法速度遠趕不上大眾對校園失控的焦慮，聰明的影集編劇，便虛構出國家認證的特勤單位，執行體制無法完成的「合法體罰」。「螢幕上那一拳，打的不僅是學生的氣焰，更是大眾對恐龍家長、特權犯罪者的集體怨氣」，他說，也正是這種「歷史之恨、民族尊嚴、教權浩劫」揉雜而成的背景，才讓這部遊走暴力邊緣的劇集，成為最合理的集體療癒劑。
台灣教師不敢反抗？作家怒轟「校事會議」制度 再嗆人本團體：教師被形塑成聖人
至於台灣方面，張胤賢則表示，國家於2006年通過《教育基本法》修正案，讓台灣正式成為全球第109個禁止校園體罰的國家，「《教師法》能保障教師權利，而《教育基本法》能維護學生受教權，兩法相輔相成，本該是一樁美事」。但他說，由於執政當局刻意塑造「政府疼惜學生」的美好形象，以博取年輕選民的認同，教育政策開始大幅向「學生權利端」嚴重傾斜，同時大規模縮減教師管教權。
張胤賢批評，後續執政當局還順水推舟、藉由高舉「保護學生」旗幟，聯合對教師充滿敵意的家長團體，訂定凌駕於《教師法》之上的「校事會議」機制；如今，只要有任何家長投訴，學校就必須啟動校事會議，情節嚴重者可直接解聘。他怒轟，由於校事會議啟動程序過於草率，導致校園內爆發大量的濫訴事件，其中高達9成以上的案件，最終都以「無罪（不成立）」結案，不僅嚴重浪費社會成本、更造成多位教師不堪名譽受辱，而選擇輕生。
「原本宣稱要處分壞老師的機制，卻演變成濫殺無辜的制度屠刀，釀成嚴重的社會問題。既然如此，為何教育部遲遲不廢除校事會議？」，張胤賢質問說，因為校事會議早已成功製造「寒蟬效應」，原本不聽話的老師，現在通通乖乖聽話了；少數還想反抗的老師，「就繼續用冗長的審判流程折磨他們，跳一個，算一個。等到不聽話的人都跳光了，留下來的自然都是順民」。他表示，這無疑形成了一個荒謬的局面，黨外時期，這群人向威權體制抗爭、終於贖回教師的自由之身；然而，這些人後來卻反過來限縮教師權力，試圖將教師再度馴化為體制價值的宣傳者。
因此，張胤賢直言說：「這使得台灣教師即便心中有恨、有痛，最終也只能在社群平台『脆』的同溫層發洩與訴苦」。並且，他也批評，當台灣影視作品處理校園暴力、或社會黑暗面時（例如《我們與惡的距離》），核心焦點通常落在「探討加害者的成因」、「結構性社會補網」與「社會和解」；也習慣將資源與思維放在「公視式的溫柔反思」，而不是「韓劇式的私刑復仇」。
因此，如果今天由國家成立一個「教權保護局」進入校園執法，張胤賢表示，哪怕只是虛幻劇情，大眾也不會認為這是正義，反而會將視其為「警總復辟」或「校園白色恐怖」，馬上會引來人本教育基金會等團體的強烈抨擊。他說，在這種社會制約下，教師就被自然被塑造成，必須用「愛的教育」感化學生的聖人；也絕對不許「鐵拳教育」出現。
原文出處：快新聞／台灣無法上演「鐵拳教育」？作家砲轟人本團體：要老師當聖人
更多民視新聞報導
壯年夫妻遭鄰居刺死！疑「噪音糾紛」惹殺機 最高法院撤銷死刑判決
新北消防局參訪淡江大橋管理中心 強化跨機關災害應變
殺人犯逃14年！躲藏柬埔寨被逮 押解回台畫面曝
其他人也在看
台中7處變電所突跳電！海線14.1萬戶慘大停電 大甲鎮瀾宮也陷一片黑
中部地區受到鋒面影響降下豪雨，除了多處傳出淹水災情，台中海線今（10）日下午2時17分再度停電，包括龍井東海街、靜宜大學商圈、梧棲區、沙鹿區，及大甲鎮瀾宮都停電。對此台電公司說明，台中海線地區由於161特高壓線路出現故障，造成7處變電所大規模停電，目前台電人員完成搶修，已於下午2時43分恢復供電。
粉絲寫長文狂讚動畫神構圖，大師「一句話打臉」網笑瘋：連作者看解析才知道
日常番動漫《悠悠式(ゆゆ式)》自 2008 年開始連載至今仍然在連載中，許多粉絲也都被三位主角日向緣、櫟井唯與野野原柚子的日常互動萌番了。而最近就有網友拿出《悠悠式》動畫中的其中一格討論畫家是如何透過作畫技巧來具現化三位主角對話時的關係轉變與心理變化，以讓觀眾們感到「萌」，不過，原畫作者黄瀬和哉老師看到後卻親自回應，「我好像沒想那麼多」
坐擁3100萬豪宅也焦慮！75歲貴婦5年燒光半數存款 晚年危機浮現
報導指出，現年75歲的美智子（化名）居住在東京高級住宅區，丈夫生前是大型企業高階主管，夫妻長年住在一棟占地約80坪的獨棟住宅內，房產價值超過1.5億日圓。5年前丈夫因病離世後，美智子完成喪葬、繼承及墓園等相關事宜，最終保有約5000萬日圓金融資產。當時她認為自己有房...
鄭麗文訪陸會習近平申請補助 民主基金會：涉統獨活動疑義 單據尚未核銷
國民黨主席鄭麗文率團訪問中國大陸費用，傳出已向外交部捐助成立的台灣民主基金會申請補助經費。外交部長林佳龍今天（10日）表示，政黨外交至關重要，去見中共總書記習近平的確有些爭論；台灣民主基金會執行長廖達琪則說，鄭麗文訪中單據尚未核銷，因可能違反章程、涉及統獨活動疑義。
全台最缺人的「百萬鐵飯碗」！這職業連AI都搶不走，老手曝26年內幕：底子紮實不怕失業
在一棟棟美麗的建築物背後，有許多人默默付出汗水，而每個建築工地要能順利運轉，工地主任扮演十分重要的角色。「有事找工地主任，沒事找工地主任，出事更要找工地主任」，這個「工地大腦」不僅要調度多達五、六十個工種，還要具備高情商的管理能力，面對緊急事件，工地主任更要第一時間站出來冷靜處理，在AI浪潮席捲各行各業的年代，工地主任無疑是冰冷的AI演算無法取代。
傅子純靈堂開放！翁家明曝曾勸他多休息 顏曉筠進門就淚崩：很想把你拍醒
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／新北報導男星傅子純7日驟然離世，享年46歲。而他的靈堂9日於板橋殯儀館旁生命會館設立，並在今（10）日下午13點讓親友前往現場拈香...
比賽嗆對手滾回中國？丹麥電競戰隊引爆怒火，急用簡中道歉「對不起」
今年 6 月舉辦的《CS2》（絕對武力2）IEM 科隆 Major 第二階段生死戰中，丹麥強權 Astralis 的隊長 HooXi 在對陣中國戰隊 TYLOO（天祿）時，因為高喊「各位，滾回中國吧！」（Go back to China, guys!）並伴隨髒話，引起中國玩家的抗議。面對社群的輿論壓力，HooXi 隨後在個人社群平台上發聲明道歉，還貼出和天祿戰隊的選手合照。
聯發科國巨被「關」 金管會檢討報告出爐：放寬標準、縮短天數
市值破6兆元的聯發科（2454）與1.6兆元的國巨（2327）因股價飆太快，接連超越證交所門檻，被「關禁閉」（列處置延長撮合時間），被稱「史上被關最大咖」，立委要求檢討，金管會今（10）日報告出爐，指出現有處置措施「仍有必要性」，但會著手從二面向檢討，包括調高漲幅等放寬處置標準，二是縮短處置的時間，目前是10天。
外送專法釀漲價？ Uber澄清一年前開始規劃
[NOWNEWS今日新聞]外送員專法即將在今年7月21日上路，外界關注平台會將成本轉嫁消費者。Uber今（10）日宣布，7月13日起UberOne會員方案調整，收費增加漲幅約66%，月費從120元變成...
建模根本男生？3A遊戲大作新女角掀論戰，老玩家曬歷代對比嘆：還我經典美感
《戰爭機器：事變日》（Gears of War: E-Day）日前釋出全新 7 分鐘實機畫面，然而其中曝光的女性角色，卻因為外型設計過於陽剛和粗獷，在玩家社群中討論是否被 DEI 入侵。
台北中興醫院前人行道塌陷、變電箱位移 疑管線破裂估明天下午完成回填
受滯留鋒與西南氣流影響，台北市今天（10日）雨勢不斷，位於大同區的市立聯合醫院中興院區對面人行道上午發生塌陷，並造成變電箱位移倒塌。台電指出，變電箱傾斜並未造成用戶停電，由於道路下方土壤流失嚴重，形成坑洞，導致變壓器地基支撐不足而陷落。台北市政府表示，初步勘查疑似是污水管線破裂導致，將連夜修繕、回填，預計明天下午4時完成作業。
歷經9年委售！「帝寶傳奇戶」賣掉了 神秘花蓮人現金接手
即時中心／徐子為報導位於台北市仁愛路的豪宅「帝寶」再傳成交，被稱為「帝寶傳奇戶」的D棟21樓戶，在歷經9年的委售後，據了解經查，買家為謝姓花蓮人，以無貸款，也就是用現金買進，財力驚人。專家分析，該戶成交坪數單價約在220萬元左右，換算下來，總價約6億元。
聯發科5月營收創今年次高 6月守住460億元財測即達標
IC設計龍頭聯發科（2454）今日公布5月合併營收474.34億元，呈年、月雙增，並創今年次高紀錄。以4、5月營收累計估算，6月營收至少460.29億元，即達財測低標；達高標則需約550.29億元。
和妻子吵架後迎娶岳母！女婿曬結婚證書求祝福 警出手了
根據外媒《印度時報》報導，這起引發熱議的事件發生在坎普爾德哈特的阿克巴爾普爾（Akbarpur）。從流出的影片中可見，一對男女頸上掛著傳統花環，手中展示著一張宣稱是法庭核發的結婚證書，背景配上與「法庭婚禮」相關的浪漫歌曲。影片中兩人還透露彼此曾是「岳母與女婿」的...
滿血回歸拚賺錢1／沈玉琳大病初癒現身西門町錄影 禁菸區內3度違法抽加熱菸
6月3日上午《人生無限好公司》主持群：沈玉琳、潘若迪、馬力歐，以及啦啦隊女神短今、林艾融兩位特助，先在新北市板橋慈惠宮開工祈福，之後眾人轉往台北市西門町快閃，一起親手發放200份親手炒的「糖炒栗子」回饋觀眾。中午11點31分，本刊直擊沈玉琳、潘若迪、艾融3人搭車抵...
明後2天雨勢更猛「熱區出爐」 下週這天起放晴
雨下到何時？中央氣象署今（10）日表示，明後兩天隨著鋒面北移，全台降雨又增加，週六北部、東半部降雨短暫趨緩，中南部整天仍有局部短暫陣雨或雷雨。週日至下週一（15日）又有鋒面接近，全台又迎來顯著降雨，下週二至週三鋒面北移，天氣將逐漸放晴好轉。
綠議員涉賄護航違建 連同農業局前科長遭聲押禁見
民進黨桃園市議員張肇良昨（9）日因涉賄案被檢調搜索、約談。據檢方指控，張肇良利用議員身分向業者收賄，並向桃園市農業局前高姓科長關說，使業者違建倉庫免予查報拆除而得以使用。檢方今（10）日以涉犯《貪污治罪條例》收賄、圖利等罪嫌，當庭聲押張肇良與高姓科長。桃園地檢署今日說明，張肇良涉嫌在2021年至2023年間，利用擔任桃園市政府顧問及市議員身分，收取業者賄賂......
台股重挫1478點！楊金龍「不加碼管制」訊號 營建股逆勢逾10檔漲停
今日市場多頭指標全面轉弱，權值股成為外資與自營商調節的主要對象。龍頭台積電開高走低，終場下跌2.17%、50元，收在2255元，對指數形成明顯壓力；其餘科技權值股亦全面走跌，台達電盤中一度逼近跌停，終場大跌8.9%、收2200元，IC設計龍頭聯發科下挫7.15%、收4155元，鴻海(23...
豪雨狂灌仍不夠？6水庫蓄水率3成以下 阿公店水庫0％見底
近日梅雨鋒面持續帶來強降雨，經濟部水利署指出，6月4日至9日短短6天內，全台主要水庫共增加約2.5億噸水量，其中約1.3億噸已實際入庫，為中南部旱象帶來明顯舒緩。曾文與烏山頭水庫進帳約2500萬噸，蓄水率提升至14.3％，南化水庫則增加1380萬噸，蓄水率來到33.3％。
藍白組「鐵三角」對抗鄭朝方？王世堅酸「臨時抱佛腳」：勝敗很清楚
即時中心／潘柏廷、陳治甬報導民進黨選對會今（10）日正式拍板，確定徵召竹北市長鄭朝方出戰新竹縣長；民眾黨主席黃國昌認為，對方是一位強勁的對手，更稱可讓新竹市長高虹安、國民黨新竹縣長參選人徐欣瑩，以及民眾黨竹北市長參選人邱臣遠組成藍白最強「鐵三角」，進而守住新竹。對此，民進黨立委王世堅稍早受訪強調，不是選舉到了臨時抱佛腳，他甚至強調「我想這是一場很精彩的選戰，但是勝敗已經可以看得很清楚」。