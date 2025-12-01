台灣無法談台灣 賴清德的失言困境

（圖／本報系資料照）

中共是否將在2027年武統台灣？總統賴清德的說法有3個版本。官方影音版呈現的是「北京當局也以2027年完成『武統台灣」為目標」，府方傳給媒體的文字檔亦同；之後總統府網站上刊出的文字則是「北京當局也以2027年完成『武統台灣』的準備為目標」，多了「的準備」，差3個字差很多。

2027年武統的說法是輿論以訛傳訛的迷思，從美國炒作到台灣。2021年前美國印太司令部上將戴維森於國會作證時便有類似說法，之後他的同僚在2024年時重覆提到2027年為有條件入侵年；2023年時任中情局長伯恩斯也持同樣論調。

廣告 廣告

美國官員們談2027年，重點在強調大陸將具備入侵台灣的能力，這說法基於習近平對解放軍的指示，這是公開訊息，並非機密情報。關於2027年，美方官員皆強調這是準備狀態，而非確定的入侵日期。武統並非既定政策，遑論2027年，總統府官網上呈現了較精準的說法，顯然用來彌補前兩個版本的錯誤，證明賴清德講錯話。

賴清德是刻意講錯？效仿美國前總統拜登刻意失言的前例？談到兩岸若有事，美國是否會出兵，拜登有4次發言都表示肯定，然後美國白宮或國務院再發聲明澄清自家老闆的說法。

拜登與僚屬演雙簧有兩大特點：一是皆發生於拜登被動回應民眾、記者提問，拜登要展現雄赳赳的氣勢，不是主動的政策宣示；第二、所觸及議題是自身可以主動作為或詮釋的政策，不是談客觀現實。

客觀現實不能當作雙簧的素材，特別是在政策宣示的場合，否則事後更正很難看。賴清德出醜顯然是疏失，一開始幕僚準備的稿子有誤，賴本人也不求甚解，無能細較美中台互動中各式文字的微言大義。賴清德談2027年一事，用意在正當化加大軍備支出，發言於國安高層會議後。這場會議如往例，列舉跨部會的國安政策措施，也同時回應了美中互動下的亞太形勢。

釜山「川習會」才舉行，川普又主動致電習近平。關於前者，川普強調兩人沒有談到台灣；至於後者，陸方的新聞稿強調「台灣回歸中國是戰後國際秩序的重要組成部分」，並提及美國「理解」。高峰會不談台灣，因為台灣已不是非得兩國元首面對面溝通的優先議題；電話中談台灣，因為中方要藉機對日本首相高市早苗的發言向美方強調嚴重性，叮嚀美國得注意。

最值得注意的是，川習通話兩國釋放的訊息各有重點，各說各話也互不否定對方的聲明，而唯一的具體交集是烏克蘭議題，這是川普迫切需要的成果，他未上任前就宣稱就職的第2天便會促成俄烏停戰。

如同日前聯合國大會的表決，俄羅斯與中國均選擇棄權，美國的提案得以通過，這也是美中折衝、妥協的結果。也就是當今世界局勢下，美國須要北京幫忙出些力。包括高市的發言問題，從北京立場，認為台灣議題是內政議題，不由美中共管，但川普致電習近平後便馬上致電高市，要日方收斂，高市後來也在備詢時「實質地修正之前發言」，這在北京看來，是中美互動有效地因應國際局勢裡的不確定因素。

中美共舞下台灣被邊緣化，台灣流失掌握自己命運的籌碼，這困境不是國安高層會議幾項宣示可以扭轉的，而是需要全盤性戰略調整。台灣的目標應該是積極參與美中關於台灣議題的對話，起手式應該是台灣與北京談，台灣也與美國談。民進黨的大陸政策不扭轉，台灣就無法參與台灣命運的國際多方對話。（作者為淡江大學政經系全英文學程兼任助理教授）