許多青少年有「容貌焦慮」！台灣桃湛公民培力協會日前發表「兒少化妝品使用行為」調查報告，顯示68％的兒少曾使用化妝品，以高中職學生占8成最多，國小生也有一半曾使用，多數兒少8至13歲就開始接觸，甚至有11.5％在7歲前就已使用。然而使用比例偏高下，多數兒少缺乏足夠判斷能力，僅2成自認能分辨化妝品品質，高達6成不確定產品是否適合自己的膚質。

這讓我想起多年前的一則笑話，一張韓國爸媽與2位小孩的家庭合照，外人質疑怎麼爸媽都很漂亮，小孩卻長得有點醜！爸媽就出來說：「我們整容前也是這樣啦！」台灣小孩的化妝行為普及，或稱是容貌焦慮，一定是與韓劇流行有關。當韓劇中俊男美女風度翩翩，螢幕前的小朋友自然潛移默化，趕上愛美的潮流。

愛美並沒有不好，有人還把它認定是文明進化的象徵，但一旦變成焦慮、怕比不上，這就是社會缺乏自信的病態了。

國際知名的成癮精神科學家和神經科學家，現為布朗大學正念中心研究與創新主任的賈德森．布魯爾教授寫下《鬆綁你的焦慮習慣》一書指出，在經濟、環境與社會變動接連不斷的今日，加上各自面臨的個人挑戰，許多人都活在被焦慮層層壓迫、難以喘息的日常中。

當焦慮與負面情緒來襲，我們往往陷入難以自拔的慣性反應：反覆擔心、壓力性暴食、無止境地滑手機、拖延等不健康的循環。尤其新冠肺炎疫情之後，焦慮的比率就急速上升，自2018年以來，說自己心裡很困擾的人多了3.9％。我們都明顯感受到焦慮的人變多了，也體認到焦慮可能以非常多元且通常鬼鬼祟祟的方式體現。

焦慮是一種變形蟲，不只會用憂慮或恐懼的面貌現形，有時候也會出現一些生理徵狀、各種逃避的行為，甚至會表現在日常決策與反應的細微之處。

其實公式是這樣的：「焦慮＝恐懼＋不確定」。恐懼是人類最古老的求生工具，目的是透過負增強機制，教會我們在未來避開危險。人類在演化的過程中，大腦上的前額葉皮質根據過去預測未來，但需要有準確的資訊才能做預測。如果沒有精準的數據，前額葉皮質就會即興演出並進行模擬，焦慮就會出現。

看看台灣社會現在有多少恐懼與不確定？關稅、戰爭、預算、國防、股市、電力、殺人等等。少了可信的資訊，我們的大腦就會編造出以恐懼為導向的敘事，讓人人活在焦慮之中。與其如此，化妝不過是件小事，可能還是種小確幸啊！（作者為資深媒體出版人）