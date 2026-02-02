台灣煉鋼業利潤可能受侵蝕 川普政策和AI雙重加持 美國鋼鐵產量超越日本

美國總統川普讚揚美國在2025年鋼鐵產量超越日本，這是他第二任期首年的一項成就。「想像一下？剛剛公布的消息顯示，美國在去年2025年生產的鋼鐵量超過了鋼鐵大國日本，」川普週日在Truth Social平台發文，當時他正在佛羅里達州棕櫚灘馬阿拉歌莊園參加白宮副幕僚長丹．斯卡維諾（Dan Scavino）與國務院大使館藝術項目主管艾琳．艾爾莫（Erin Elmore）的婚禮。



根據《日經亞洲》報導，這是超過4分之1世紀以來，美國首次在鋼鐵產量上超越日本，這不僅象徵意義重大，也帶來經濟影響，主要受川普積極實施關稅政策，以及美國人工智慧建置需求激增所驅動。



關稅政策為何沒有嚇跑外國買家？



世界鋼鐵協會數據顯示，美國2025年粗鋼產量成長3.1%，達到8200萬噸，在全球排名躍升至第三，排在前面的是中國與印度。這是自1999年以來，美國鋼廠產量首次超過日本，終結了數十年相對衰退的局面，並顯示全球鋼鐵格局正在轉變，而這個成績明顯受川普政府政策影響。

廣告 廣告

三月，政府對進口鋼鐵與鋁材加徵額外25%關稅，6月更將稅率提高至50%。由於外國鋼鐵價格大幅上漲且供應不穩，美國製造商增加產量以滿足國內需求增長。鋼鐵價格因此上漲。根據SteelBenchmarker數據，熱軋鋼捲作為製造與建築關鍵原料，截至1月12日價格達每噸983美元，為去年5月以來最高水準，幾乎是全球出口價的兩倍。相較於2025年1月川普第二任期開始時，價格上漲約30%。

儘管價格上漲，但並未嚇退買家，包括外國買家。相反，關稅政策創造了受保護的高利潤市場，讓鋼鐵製造商能安心投資。美國鋼鐵協會數據顯示，國內鋼鐵出貨量11月年增5%，突顯需求基礎穩固。

主要驅動力來自人工智慧熱潮。科技公司競相興建支援人工智慧所需基礎設施，導致資料中心與發電設施對鋼鐵需求激增。根據美國商務部數據，私人部門在資料中心建設支出於截至2025年1月的兩年內翻倍，成為鋼鐵消耗的重要支柱。

外國投資者也注意到這點。日本新日鐵去年6月完成141億美元收購美國鋼鐵公司，並計畫再投資數十億美元於美國業務，大量生產適用於資料中心及其他先進應用的高級鋼材。

中國房地產崩潰導致生產過剩鋼材四溢傾銷



在關稅保護與需求加速下，美國成為全球最吸引鋼鐵投資的目的地之一。相較之下，其他地區情況惡化。中國占全球鋼鐵消耗約3分之1，但因建築業長期低迷，需求下滑。中國過剩鋼鐵常以大幅折扣價格出口，扭曲全球市場，壓縮依賴出口國家的生產商。

SMBC日興證券資深分析師山口敦表示：「鋼鐵市場狀況方向出現明顯分歧。」「實施保護主義措施限制進口的地區，投資與獲利改善，而其他地區面臨加劇壓力。」山口警告，日本、南韓、台灣與中國等高度依賴出口的鋼鐵製造商，獲利環境在2026年後將進一步惡化，因為市場兩極化加深。



責任編輯：許詠翔

更多風傳媒報導

