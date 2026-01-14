台灣燃氣發電占比攀升 學者憂認知受網路假消息影響

（中央社記者張雄風台北14日電）環團今天發布「2025年世界核能產業現況報告」，提到台灣去年已關閉最後1座反應爐。中研院學者表示，台灣的能源現況仍是「燃氣中毒」，且不論是核電、再生能源在網路上都有許多假消息，影響民眾認知。

綠色公民行動聯盟今天舉辦「2025世界核能產業現況報告」摘要中文版發表會。

據統計，截至2025年中，全球共有31個國家運轉核電廠，相較於一年前減少1個國家，因為台灣於2025年5月關閉最後1座反應爐。全球共計有408座反應爐處於運轉狀態與一年前相同，相較於2002年高峰期，則是減少30座。

在發電表現方面，統計2024年全球核電發電量成長2.9%，然而核電在全球商業總發電量中的占比卻降至9%，為40年來的最低點；太陽能與風力發電廠的總發電量在2021年首度超越核電發電量，風力與太陽能設施在2024年比核電多產出70%的發電量。

負責台灣現況分析的報告作者之一，中央研究院社會學研究所副研究員彭保羅指出，台灣光電、風電發展不快，燃煤雖然減少、但減少的速度慢，現在的情況是「燃氣中毒」，大量增加燃氣發電的占比這個方向沒有改變。

彭保羅引用中研院社會所研究員林宗弘的淨零轉型相關研究計畫，在2024年10至11月間進行的能源偏好態度調查，發現能正確說出核電占比者僅約1/4，3/4高估對核能的依賴。

彭保羅認為，由於國民黨、民眾黨認為應以「核電繼續運轉」優先，而國家氣候變遷對策委員會副召集人童子賢也公開擁核；再加上過去一年不論是核電、再生能源在網路上都有許多假消息，都會影響民眾認知。

至於外界討論關於戰爭中核電廠的供電議題，台灣大學機械工程學系暨研究所終身特聘教授陳炳輝以俄烏戰爭為例，核電廠不見得是可以避開攻擊的對象；若要增加供電韌性，應以分散式供電為選擇，如在各大樓都能設置燃料電池、儲能裝置，這樣的供電方式能提供居民需求，也不易被攻擊。（編輯：李亨山）1150114