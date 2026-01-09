台灣燈會主燈以神木為靈感 小提燈喔熊木馬富童趣

（中央社記者黃巧雯台北9日電）觀光署今天公布台灣燈會主燈「光沐一世界的阿里山」與小提燈「喔熊馬抵嘉」，主燈以神木為靈感，上半部圓環象徵升起的太陽，結合燈光螢幕，從阿里山視角展現台灣文明歷程。

2026台灣燈會在嘉義縣舉行，規劃有「主展區」及「縣府展區」（嘉義縣政府前廣場及周邊場域）2大展區，將於3月3日元宵節晚間7時正式開燈，燈會期間主燈每半小時展演精彩燈光秀，將展出至3月15日晚間10時。

交通部觀光署今天舉辦2026台灣燈會主燈暨小提燈造型發表記者會，公布這次主燈名為「光沐一世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志（Rex Takeshi）共同創作。

交通部次長林國顯致詞時表示，台灣燈會是台灣在過年期間最大且最重要的活動，今年邁入第37屆，也是第3度來到嘉義，主燈設計團隊以阿里山為主體，「光沐一世界的阿里山」是非常好的文化意象以及嘉義特色的表達，帶入了AI、文化、回收材料，並展現環境永續理念。

觀光署指出，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。

主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證台灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

外界關切，主燈這次是以阿里山作為設計，而非生肖「馬」。觀光署長陳玉秀表示，今年規劃1個主燈，2個副燈，22個展區共展出600多個作品，其中副燈中有1個與「馬」有關，請大家期待。

2026年是丙午年，也是12生肖的馬年。觀光署指出，台灣燈會小提燈，首度結合生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖設計，以喔熊騎在木馬上為造型，就像小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣，命名則擷取主辦城市「嘉義」，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，歡迎民眾到嘉義「提燈賞燈會」。

嘉義縣長翁章梁指出，這次台灣燈會除了規劃瑪利歐親子專區外，還有青森睡魔將在燈會期間亮相，大阪世博台灣館也將與民眾見面，「現場的燈會將會非常精彩，當然煙火跟無人機一定不可少」。

交通接駁方面，翁章梁指出，除了已與台灣高鐵、台鐵協調外，現場還規劃超過2萬個停車位，並選擇距離燈區較近的停車場，同時提供接駁服務。

至於預計13天將吸引多少人潮，翁章梁表示，過去台灣燈會在各縣市舉辦時，參觀人次大多以千萬人次起跳，預期這次不亞於歷屆燈會，「這對我們來講，壓力很大」。他提到，由於這次燈會僅13天，人潮勢必較為集中，已持續召開多次會議積極研擬並因應。（編輯：管中維）1150109