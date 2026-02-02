台灣燈會之「鄒族傳說燈區」 將以光影演繹阿里山鄒族文化

(觀傳媒嘉義新聞)【記者 陳惲朋 ／嘉義報導】2026台灣燈會將在3月3日到3月15日在嘉義縣政府前廣場盛大登場，其中「鄒族傳說燈區」將以光影演繹阿里山鄒族文化。今2日在縣府中庭舉辦宣傳記者會，聚焦策展概念與展演亮點。嘉義縣長翁章梁、阿里山鄉長高瑞芳及多位縣議員等人，邀請民眾一起走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，從神話、儀式到生活記憶，感受鄒族文化精神。

策展人鄭佩茜校長表示，這次將「神之境」作為策展主軸，透過光影敘事引導民眾走入鄒族神話情境，把Hamo天神降臨的傳說與光線美學結合，呈現原住民敬天愛土、面對困難仍堅定前行的精神。燈區規劃多組作品與體驗內容，包括天神降臨的燈光秀、火塘與勇士意象、仿庫巴涼亭、互動式杵小米、各族群圖騰光環境及鄒族家屋影片欣賞，讓民眾在燈區的每個轉角看見文化細節；燈區也設置6公尺高「戰祭神樹」主燈，結合科技3D動畫光影，成為重要視覺焦點。

廣告 廣告

2026台灣燈會之「鄒族傳說燈區」，將以光影演繹阿里山鄒族文化，邀請大家一起走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，從神話、儀式到生活記憶，感受鄒族文化精神。（圖/記者陳惲朋攝）

燈會期間每晚18時50分與19時25分安排鄒族樂團Live演出，帶領民眾一起跳「大圍舞」；完成舞蹈後與貓頭鷹燈組拍照打卡，就能把每天限量 300 份的「鄒族平安卡」帶回家。

翁章梁縣長指出，阿里山以自然景觀聞名，也讓更多人認識在地鄒族；近年透過嘉義縣文化觀光局持續推廣部落旅遊與文化體驗，讓民眾理解走訪阿里山不只有健行，還能造訪原民部落。

2026台灣燈會之「鄒族傳說燈區」，將以光影演繹阿里山鄒族文化，邀請大家一起走進以鄒族戰祭神話為核心的光影場域，從神話、儀式到生活記憶，感受鄒族文化精神。（圖/記者陳惲朋攝）

翁章梁縣長說，台灣燈會為期13天，串聯多個特色燈區，還有每日展演與週末演出，開幕日將有煙火秀，燈會期間安排2場無人機表演，可謂天天都精采。燈會是非常重要的城市行銷活動，能夠宣傳鄒族部落文化，加深人們對鄒族的印象，人們也能從燈會看見嘉義的轉變，這是燈會的最大價值。