台灣燈會倒數！形象片公開上映 「嘉義夢燈區」搶先看

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今（12日）舉辦「嘉義・乘光而行－燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首次公開燈會形象影片。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今（12日）舉辦「嘉義・乘光而行－燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」，首次公開燈會形象影片，並揭曉今年燈會規模最大的核心燈區「嘉義夢」就在縣府前廣場，由國際知名地景藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」已在打造中。

今記者會上，燈會形象影片「嘉義・乘光而行」正式公開播映，影片導演吳兆鈞表示，此次跳脫以往燈籠、煙火的燈會形象，以「人」為角度出發，講述長期在嘉義生活的人共同凝聚出「嘉義之光」，並呈現嘉義鄉親的默默努力，以及嘉義從農業大縣轉型為農工科技大縣的過程，向外界傳遞嘉義邁步向前、充滿希望的訊息。

廣告 廣告

「嘉義・乘光而行」展現嘉義近年在農業、文化、產業與科技上的累積與轉變，拍出農民、工藝師、運動選手與投入科技產業的年輕世代，這些人的真實日常，象徵每一個人、每一個產業，都支撐嘉義持續前行的力量。

嘉義縣長翁章梁擔綱影片配音重任，透露影片中台詞「這裡的光走得比較慢」、「走得慢沒關係，有一天我們會綻放得比別人還亮」令他感觸頗深，指過去7年，嘉義抓住了機會，現在已經可以藉由無人機、台積電與Outlet等與國際接軌，台灣燈會將向全國民眾傳遞「嘉義正在改變」，翻轉大家對嘉義的刻板印象。

記者會中也特別介紹，本屆燈會亮點之一「嘉義夢燈區」就設在嘉義縣政府前廣場，以藝術裝置結合光影科技，呈現城市發展脈絡，其中最顯眼的作品，就是由出身嘉義的藝術家王文志所創作的主燈作品「光之新徑」，高約17公尺、寬約20公尺，為一座可步入、可互動的沉浸式大型裝置。

王文志表示，「光之新徑」延續他擅長的竹編工藝，採用嘉義在地竹材，由工藝師手工編織完成，結合金屬結構與科技光影，象徵嘉義從土地扎根、走向未來的過程，希望民眾走進作品時，可以增加互動機會，讓作品成為人與人之間的媒介。

至於「嘉義夢燈區」規畫透過 AR擴增實境、光雕投影與 LED 動態裝置，每30分鐘上演一場10分鐘的光影展演，內容從嘉義的歷史起點、農業發展，到近年科技產業布局，串聯嘉義「從過去走向未來」的城市故事。

三昧堂創意木偶團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，今特別帶來「王孫大使」精華演出。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

三昧堂創意木偶團隊為台灣燈會打造大型戲偶與布袋戲造型，今特別帶來「王孫大使」精華演出，要把嘉義在地文化元素帶進燈會舞台。

2026台灣燈會倒數50天，嘉義縣政府今（12日）舉辦「嘉義・乘光而行－燈會形象廣告暨嘉義夢燈區發布記者會」。（嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真）

翁章梁進一步透露，燈會將邀請法國表演團體、愛爾蘭踢踏舞、展示日本青森縣睡魔祭等，並設有2公頃的親子燈區，還有嘉義優鮮、原住民燈區和宗教燈區，呈現本土特色，更與國際接軌，讓大家感受嘉義的變化與活力。

更多中時新聞網報導

打房後遺症？不動產職缺崩跌3成

跨域協作 讓防詐不再只是口號

《冠軍之路》大賣座 10天攻下3500萬