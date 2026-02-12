台灣燈會在嘉義！主燈也能「上台看」 觀禮台3/4-3/14限量入場
〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年台灣燈會在嘉義縣舉辦，為讓旅客留下難忘回憶，嘉義縣政府於主燈展演期間開放民眾登上主燈觀禮台，民眾可到現場排隊入場，近距離欣賞震撼人心的主燈秀，打破以往只能遠觀的想像，親身參與。
嘉義縣文化觀光局表示，主燈觀禮台開放體驗期間從3月4日至3月14日，規劃於每日傍晚及晚間開放多個場次，包括下午6點、6點30分、7點等時段，其餘場次將依每日現場公告為準，民眾可依公告時段至現場排隊入場，採現場排隊、依序入場制，名額有限額滿為止，不保留或代排占位，無需事先預約，每一場次結束後將進行清場，請民眾配合現場工作人員引導入座與離場，維護觀賞品質與參觀安全。
嘉義縣文觀局說，台灣燈會是一場夜晚的光影饗宴，更是屬於全民的觀光盛典，透過開放主燈觀禮台的創新作法，期盼讓來自全台、甚至國際的遊客，都能以最近的距離感受主燈之美，也邀請民眾白天暢遊嘉義山海美景、品嚐在地特色美食，夜晚來逛台灣燈會。
