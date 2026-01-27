台灣燈會在嘉義！ 設新住民燈區 翁章梁盼文化交流

嘉義縣 / 綜合報導

2026年台灣燈會將在嘉義登場，26日也舉辦宣傳活動，現場請來好幾位新住民代表，就是因為，今年活動設有新住民燈區，除了展出，不同國家的花燈，現場還提供民眾，體驗穿上異國服飾。嘉義縣長翁章梁說，希望藉此能讓民眾，了解不同國家的文化。

別緻小巧的透明行李箱內，帶有璀璨燈飾，而仔細看，上頭印有台灣燈會字樣，也為2026年在嘉義登場的活動揭開序幕，而26日，宣傳活動上，還有多名穿上，異國服飾，來自越南緬甸等國家的新住民代表們，拖著行李箱參與活動，全因今年活動，設有新住民燈區，不只呼應，「從遠方而來走進嘉義走進家」主軸，也展現接納世界各地新助們的友善環境。

大埔鄉新住民協會理事長翁麗珠說：「非常高興還有新住民燈區這樣子，讓我們台灣的當地的民眾是不用出國，就可以看到我們各國異鄉的一個燈籠這樣。」嘉義縣長翁章梁說：「這一次非常的精彩，那時間非常緊湊只有13天的時間，那我們希望大家把握機會，那一共有6個燈區有600多件作品，我們希望大家一起來參觀這次的台灣燈會，絕對不會讓大家失望。」

新住民燈區除了有燈飾，民眾還能換上，異國服飾，只要，完成互動就能兌換，布丁潤餅果凍等新住民美食，讓民眾來場，視覺及味覺兼具的燈會體驗。

