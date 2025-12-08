台灣燈會在嘉義！首度聯名超級瑪利歐 限量小提燈亮相
2026台灣燈會將在嘉義縣舉行！嘉義縣政府今天（8日）宣布將以「光遊嘉義・超級有型SUPER STYLE」為活動主軸，首度攜手國際知名品牌任天堂，打造特色燈區，為台灣燈會注入全新親子互動亮點。（龐清廉報導）
2026台灣燈會將於明年3月3日至15日在嘉義縣舉辦，燈會首度攜手任天堂，打造「2026台灣燈會×超級瑪利歐・星燦嘉年華」。
嘉義縣縣長翁章梁表示，2026台灣燈會不只是全國重要觀光盛事，更是嘉義縣邁向國際舞台的關鍵契機。縣府將以「光、遊、樂、型」四大概念，結合光影藝術、旅遊體驗與城市行銷，打造充滿創意與活力的嘉義新形象。
明年台灣燈會最大亮點之一，就是首次亮相的「？磚塊造型限量小提燈」，以超級瑪利歐為主題，融合冒險、無敵星與光影元素，點亮後藏有驚喜效果，勢必成為台灣燈會最搶手的收藏品。
嘉義縣政府也與日本最大旅行社JTB，以及國內雄獅、可樂旅遊合作，推出專屬燈會旅遊行程，吸引國內外旅客來嘉義賞燈、遊景點。
嘉義縣共規劃五大主題旅遊路線，串聯自然景觀、人文風情、親子遊程與在地美食，民眾可透過抽籤、旅遊集章、住宿專案或團體行程取得小提燈兌換資格。燈會期間，現場也將設置「嘉義優鮮館」，集結農特產品與人氣伴手禮，讓遊客一次體驗嘉義的觀光魅力與產業實力。
