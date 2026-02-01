台灣燈會在嘉 打造無人機花燈

嘉義縣3月3日即將迎來台灣燈會，各燈區正緊鑼密鼓籌備中，縣府1日搶先曝光「生命之源」燈區內容，意象主燈《未來方舟》將是全台首座以「農業無人機」為題呈現的巨型藝術裝置，除把無人機藝術化，更結合風力裝置，微風即能帶動發電。台南市鹽水區月津港燈節也將於本月7日啟燈，59組作品陸續完成布置，許多遊客搶先欣賞試燈效果，驚豔不已。

嘉義縣主辦今年台灣燈會，除展示花燈之美，更宣示轉型成為「農工科技大縣」的決心。其中，生命之源燈區特別打造農業無人機意象主燈《未來方舟》，象徵嘉義從傳統糧倉邁向智慧農業的未來。

縣府農業處表示，《未來方舟》由藝術家黃文淵與布袋鎮風力發電職人李泳宗跨界合作，作品將無人機旋槳轉化為可實際運轉的垂直軸風力裝置。

另外，生命之源燈區內還設有9座大型互動副燈，每座作品皆配置靈敏的感應裝置，民眾只需駐足揮手，原本靜謐的光藝便會瞬間甦醒。

月津港燈節、龍崎空山祭與新營波光節是台南市政府舉辦的春節3大燈會，其中月津港燈節每年更吸引數十萬遊客湧入鹽水區。今年燈節將在7日開幕，有來自台灣、香港、日本與韓國50組國內外藝術團隊，共創59組作品。市府文化局1月31日晚間首次驗收成果時，一開燈就吸引假日遊客的目光，驚喜搶先拍照體驗。

文化局表示，今年作品依舊融入國際藝術家巧思，日本藝術家森岡厚次打造的主燈《天馬獸》水面高5公尺；韓國團隊則在橋上設計1座大型竹編燈具，相當吸睛。

今年鹽水蜂炮3月2日、3日舉辦，月津港燈節也將持續到3月8日，加上巷弄藝術節，市府歡迎遊客到鹽水區賞燈、犁蜂炮、看花海。嘉義縣也鼓勵遊客3月3日至3月15日來「嘉」，見證台灣燈會這場光影盛會。