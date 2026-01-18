台灣燈會在嘉 禁無人機、放煙火

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣盛大登場，嘉義縣政府正緊鑼密鼓籌備中，考量到燈會期間人潮眾多，縣府畫設遙控無人機飛行管制區域與時間，還將祭出《民用航空法》加以控管；縣消防局也啟動「燈會消防安全維護計畫」，燈區全面禁止放天燈、煙火，打造安全零死角的賞燈環境。

嘉縣3月將迎來台灣燈會，聽聞不少空拍機玩家已迫不及待要來飛越、拍攝燈區大景、美照。縣府18日正式公告，為確保燈會期間活動順利，嚴禁未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器飛行拍攝，除將對違規行為進行干擾，一旦查獲還會依《民用航空法》開罰，最高可處15萬元罰鍰。

縣府強調，嚴禁未依規定申請許可的空拍行為，燈會期間將設置相關監測設備，另違法情節重大者得沒入遙控無人機；至於無人機管制時間，從3月2日中午12時起至3月16日12時止，請空拍玩家務必遵守。

消防局規畫燈會期間成立「燈會消防安全維護小組」，輪派4名副大隊長擔任現場指揮官，以及30名精銳警消人員專責駐守，並擴大輪調120名義消弟兄組成「燈會義消安全維護小組」，確保救災能量穩定且充足。

考量燈區作品多是易燃物，消防局強調，燈會期間的核心任務是「火災預防與取締」，燈區全面禁止放天燈及煙火，每天進行爆竹煙火、液化石油氣取締，並針對人潮密集處加強防制縱火巡查，針對官方大型煙火施放建立「煙火專責警戒」機制，增派消防車及照明車現場待命。

消防局長蔡建安指出，若遇地震、火災等突發災害，執勤人員會第一時間引導民眾就地避難、疏散，避免發生踩踏事故，點燈日等人潮尖峰日也會提升指揮等級。

2026台灣燈會將展出600件作品，每天還有精彩表演，預期將吸引大量人潮，縣府鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，開車民眾可利用周邊免費停車場，步行前往燈區或轉乘免費接駁車。