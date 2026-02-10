台灣燈會將登場！高鐵加開38班次「部分晚間車次增自由座」 預計2/12起開搶

台灣燈會將登場，高鐵加開38班次「部分晚間車次增自由座」。（示意圖，本刊資料照）

台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵今（10）日說，於3月3日至3月15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班）預計自2月12日起陸續開放預售。

因應賞燈人潮，台灣高鐵公司規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車。

高鐵也建議，搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，以節省寶貴時間；此外，也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

廣告 廣告

燈會期間，高鐵嘉義站將進行進／出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。

更多鏡週刊報導

證實明天與輝達簽約 李四川曝未來動向：簽完約會說明我的決定

沒有要選議員、立委！ 郁方怒喊「下架兒福」：還有多少不知道的虐死案件被蓋牌呢

好尷尬！高金素梅被搜索 李鴻源被問「是否有關心」尬回：不清楚……..我們很久沒聯絡了