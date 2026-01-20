台灣燈會攜手嘉義優鮮 推出12款限定伴手禮迎新春

2026台灣燈會限定伴手禮品項多元，展現在地農業加工與創意設計成果。（圖：嘉義縣政府提供）

2026台灣燈會將在嘉義縣舉辦，嘉義縣政府今（20）日提前亮相12款「嘉義優鮮、台灣燈會在嘉義」限定聯名伴手禮，結合在地農產與燈會元素，提供民眾年節送禮新選擇。

此次推出的限定伴手禮品項相當多元，包括以嘉義水果製成的果乾禮盒、融入阿里山高山茶的茶油拌麵、老菜脯鳳梨酥、辣椒米磚等等，展現在地農業加工與創意設計成果。

番路鄉農會「阿里山青心烏龍茶油乾拌麵」獲選為台灣燈會伴手禮，總幹事趙幸芳盼藉由燈會行銷，讓茶香走進消費者生活日常。（圖：番路鄉農會提供）

其中，番路鄉農會的「阿里山青心烏龍茶油乾拌麵」以「茶入麵、茶油入味」呈現在地農特產的多元風味，最為特別。番路鄉農會總幹事趙幸芳表示，產品研發時程長達1年，包括茶葉、茶油等原料均採用在地生產食材，呈現清雅而富層次的高山茶特色，讓茶香走進消費者餐桌日常，也讓更多年輕族群與國內外旅客，從不同角度認識阿里山茶文化。

廣告 廣告

結合台灣燈會與年節檔期行銷嘉義優鮮產品，嘉義縣推12款聯名伴手禮。（圖：嘉義縣政府提供）

縣長翁章梁表示，「嘉義優鮮」是縣政府大力推廣的嘉義縣農特產品品牌，目前已有超過800項商品加入，通路遍及國內外。這次結合台灣燈會與年節檔期行銷嘉義優鮮產品，期盼讓更多人認識嘉義農業實力，將最好的嘉義滋味帶回家。（龐清廉報導）