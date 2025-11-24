台灣燈會明年3月嘉義縣登場 縣府舉辦票選活動抽大獎

南部中心／鄭榮文、陳芷萍 嘉義縣報導

台灣燈會明年三月即將在嘉義縣舉辦，縣府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾投票選出最具代表性的嘉義縣美食和景點，活動12月3日到明年1月16日，民眾參與投票，就有機會抽中iPhone手機、4K電視、以及住宿券等大獎。

嘉義縣政府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾投票選出最具代表性的嘉義縣美食和景點。（圖／民視新聞）

大口咬下鳳梨酥，轉個身繼續吃包子。一攤吃過一攤，沒辦法，嘉義縣的美食就是這麼多，讓人很難抉擇。到底哪一家才是你的愛店，現在縣府要舉辦票選活動。藝人曾子余說，「我接下來要推薦竹崎鄉的羊肉爐， 還有東石的鮮蚵、布袋這些通通都是好地方。」藝人朵拉也在旁邊附和，「東石鮮蚵真的要去吃。」嘉義縣長翁章梁說，「為了我們台灣燈會在明年的3月3號到3月15號，那這12天的台灣燈會，我們希望跟整個嘉義縣的景點，大家做結合，來這邊看燈會順便可以去玩玩嘉義的其他的景點。」

投票活動12月3日到明年1月16日，民眾參與投票，就有機會抽中iPhone手機、4K電視、以及住宿券等大獎。（圖／民視新聞）

台灣燈會明年三月即將在嘉義縣登場，為了讓來看燈會的遊客能夠好好認識嘉義縣，縣府舉辦「光躍嘉義‧百大嘉選榜」票選活動，邀請民眾選出最具代表性的美食和景點，活動從114年12月3日起，到明年115年1月16日止，共有68家美食店家及136處景點參與，選出10大人氣美食及景點，並規畫明年2月9日揭曉前10大名單，以迎接台灣燈會的到來。而民眾只要參與投票，就有機會抽中iPhone手機、4K電視、以及飯店住宿券等大獎。記者會上，店家展示自家招牌美食拉票，藝人朵拉和曾子余也分享私房景點。嘉義縣輻員遼闊，有山有海，有了票選依據，到時候遊客就可以按圖索驥，暢遊嘉義。

