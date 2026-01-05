台灣燈會期間友善環境 受贈輪椅、推車助弱勢 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣社會局今5日舉行「2026台灣燈會輪椅及嬰兒推車聯合捐贈儀式」，社團法人中華高滲透水冷光照護協會媒合財團法人辜公亮文教基金會及方亮股份有限公司捐贈50台輪椅，仁義湖岸大酒店董事長蔡惠櫻同時捐贈100台嬰兒推車，提供燈會期間身障者、行動不便長輩及育兒家庭更方便、安心的友善環境。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，此次2大展區共規劃1座主燈、2大副燈及22個主題燈區、超過600件作品，結合傳統燈藝、美學設計、數位科技、多媒體藝術等帶來璀璨盛宴。

社會局長張翠瑤說，輪椅、嬰幼兒推車將於燈會期間提供有需求者使用，並於大型活動期間彈性調度，活動結束後已將配置於老人福利及身障福利相關機構與團體；嬰兒推車也會提供親子館、公共托育地點或弱勢育兒家庭使用，延續公益效益。

嘉義縣政府感謝中華高滲透水冷光照護協會、辜公亮文教基金會、方亮股份有限公司及仁義湖岸大酒店慷慨解囊，攜手為弱勢族群、育兒家庭及社會福利事業注入支持，也為台灣燈會注入人文關懷的精神。