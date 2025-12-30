台灣燈會瑪利歐問號磚塊限量小提燈 公開兌換方式

（中央社記者蔡智明嘉義縣30日電）2026台灣燈會超級瑪利歐限量「?磚塊造型」小提燈，一公布即造成轟動；嘉義縣府今天公開兌換方式，加入慢遊嘉義官方LINE前往指定景點手機集章或燈會期間入住指定合法旅宿，即可預約兌換。

嘉義縣政府今天發布新聞稿表示，「?磚塊造型」小提燈預約方式，第一是景點集章贈LINE@限定方案集章活動，將於明年1月1日上線開跑，遊客加入慢遊嘉義官方LINE，點選「超級瑪利歐．星燦嘉年華－景點集章贈」集章卡，前往嘉義縣指定景點，透過手機定位集章滿5處，即可預約提領限量小提燈。

第二是特色旅宿贈嘉義縣限定方案，遊客於明年3月2日至14日期間入住嘉義縣指定合法旅宿（目前共80家，持續募集中），即可於入住時預約兌換限量小提燈，依房數或住宿天數，合計兌換上限為3份。

縣府強調，兌換「?磚塊造型」小提燈地點在2026台灣燈會「超級瑪利歐．星燦嘉年華」特色燈區，兌換時間是明年3月3日至3月15日燈會期間。

此外，遊客也能參加「跟團出遊贈旅行社限定」方案，以最輕鬆方式領取小提燈，後續將再公布免費領取方案詳細流程與方法，敬請期待。

縣府說明，與任天堂（Nintendo）合作推出的「超級瑪利歐．星燦嘉年華」特色燈區將以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往，充滿驚喜與玩心的體驗空間，包含1座主燈及4座特色副燈，假日限定的偶裝見面會、遊戲互動區以及品牌商售區。（編輯：陳仁華）1141230