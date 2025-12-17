台灣燈會疑被詐團騙個資 嘉縣府澄清「2026台灣燈會」僅透過官方網站公告徵才

【記者 吳瑞興／嘉義縣 報導】嘉義縣政府近期接獲民眾反映，有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，對此縣府澄清、呼籲民眾務必提高警覺，切勿輕信來路不明的徵才訊息。

縣府指出，「2026台灣燈會」所有正式徵才資訊，僅會透過「2026台灣燈會官方網站」 https://2026taiwanlanternfestival.org/ 統一公告，不會透過私人社群帳號、不明連結或非官方表單進行徵才。

凡是標榜「名額有限」、「快速錄取」、「保證高薪」或無法提供主辦單位正式聯絡方式者，皆屬常見詐騙特徵，請民眾務必提高警戒。

縣府將持續與警政單位合作，針對冒用「2026台灣燈會」名義徵才詐騙行為依法蒐證並追究相關責任，呼籲民眾切勿轉傳不明徵才資訊，以免誤導他人、擴大受害。

勞工暨青年發展處表示，預防詐騙最有效的方式即是建立正確防詐觀念，提醒民眾求職前落實「3要原則」，包括要蒐集應徵公司相關資料、要告知親友求職地點、要檢視職缺內容是否合理。面試時則應謹記「7不原則」，即不繳錢、不購買、不簽約、不辦卡、不離身、不飲用來路不明飲品、不從事非法工作，確保自身人身與財務安全，避免落入詐騙陷阱。

圖：嘉義縣政府近期接獲民眾反映，有不肖人士假借「2026台灣燈會」徵才名義，透過社群平台或網路表單向民眾索取身分證字號、銀行帳戶、通訊資料等個人資訊，疑似進行詐騙，縣政府特別出面澄清，籲請民眾不要受騙。（圖片嘉義縣政府提供）