台灣燈會禁飛無人機！違規最高罰15萬、沒入機體

嘉義縣政府建設處已於台灣燈會會場周邊畫設遙控無人機飛行管制區域與時間。(嘉義縣政府提供／呂妍庭嘉義傳真)

台灣燈會將於3月3日至3月15日在嘉義縣盛大登場，嘉義縣政府陸續公布相關措施，18日公告，為確保台灣燈會期間活動順利進行，現場嚴禁未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器飛行拍攝，縣府除對違規行為進行干擾，一查獲就會依「民用航空法」開罰，最高罰15萬元。

縣府指出，考量燈會活動期間人潮眾多，基於維安及民眾參與活動安全考量，建設處已於會場周邊畫設遙控無人機飛行管制區域與時間，目前遙控無人機飛航活動管制時間自3月2日中午12點起至3月16日12點止，請民眾遵守相關規範。

縣府表示，管制期間嚴禁未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器飛行拍攝，縣府將設置相關監測設備，並對違規行為進行干擾，若查獲違反規定屬實者，將依「民用航空法」第118條之2第2項規定，禁止活動並處以3萬元以上，15萬元以下罰鍰；情節重大者，得沒入遙控無人機。

另為鼓勵民眾多使用大眾運輸工具，減少燈會場域周邊交通擁塞，縣府提醒，自行開車前來賞燈的民眾可多利用會場周邊規畫的免費停車場，停妥後可步行前往燈區，或轉乘免費接駁車抵達展區，避免於燈區周邊臨停、佔用車道影響通行與安全。

縣府將在活動現場周邊規畫7處免費停車場。其中P1、P2停車場提供免費接駁車至西轉運站，民眾下車後步行約200公尺即可抵達燈區；P4至P7停車場亦提供免費接駁車至東轉運站，下車即可到達燈區，方便民眾分流停放、快速進場。

「2026台灣燈會」將展出600件作品，每天還有精彩表演活動，預期將吸引大量人潮，縣府呼籲民眾對相關措施多配合。

