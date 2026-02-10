台灣燈會車票開搶！高鐵加開38班次 這週開放預售

【記者莊偉祺／台北報導】今年台灣燈會移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊。高鐵今（10日）將於3月3日至15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班），預計自2月12日起陸續開放預售。

這次因應賞燈人潮，高鐵特別規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次的自由座車廂數。燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制。同時，各車站也會增派人力協助。

想要賞燈會順遊嘉義的旅客，高鐵另推薦「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，有專人專車接駁暢遊嘉義精華景點，晚上再送旅客前往燈會現場賞燈。

此外，「高鐵假期」針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，也推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品，如台北燈節將結合主題燈組遍及西門町及圓山花博公園，入住合作的20多家飯店加贈好禮。

喜歡自己安排行程的旅客，則可選擇高鐵「飯店聯票」，於飯店官網預訂嘉義地區飯店享加購高鐵車票75折起優惠。以入住緊鄰燈會現場的棒棒積木飯店為例，親子館主題房含早餐及電動車暢玩7975元起，再贈星球燈籠；或可選擇高鐵「國旅聯票」，於KKday、Klook、ezTravel及ibon售票系統及景點官網，再享加購高鐵車票75折起優惠。

