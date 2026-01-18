台灣燈會違規空拍最高罰15萬

嘉義縣公告燈會期間禁飛範圍，未申請無人機最高可罰十五萬元。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

台灣燈會將於三月三日至三月十五日在嘉義縣盛大登場，嘉義縣政府十八日公告，為確保台灣燈會期間活動順利進行，現場嚴禁未依規定申請許可的遙控無人機或飛行器飛行拍攝，縣府除對違規行為進行干擾，一查獲就會依「民用航空法」開罰，最高罰十五萬元。

縣府指出，遙控無人機飛航活動管制時間自三月二日中午十二點起至三月十六日十二點止，請民眾遵守相關規範。

縣府說，燈會現場將設置相關監測設備，一旦發現違規飛行，將進行干擾處置，並由相關單位到場查處。若查證屬實，將依民用航空法規定，禁止其活動，並處三萬元以上、十五萬元以下罰鍰，情節重大者，遙控無人機也可能遭沒入。