台灣燈會高鐵加開38班次列車 2/12起開放預售

台灣高鐵700T型列車停於左營站待發車。（圖／資料照片，圖源：台灣好新聞編輯部）





台灣燈會今年移師嘉義，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊。台灣高鐵今(10)日宣布，3月3日至15日燈會期間，加開38班次列車（南下21班、北上17班），並自2月12日起陸續開放預售。

台灣高鐵指出，因應賞燈人潮，規劃增開多班行駛於台中-左營之區間車，並增加部分晚間車次之自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。建議搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票；此外，旅客也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能）直接感應進站搭乘自由座。

廣告 廣告

台灣高鐵說，燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留更充裕的時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程。各車站也將增派人力協助，敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓。

（圖／翻攝自高鐵官網）

更多新聞推薦

● AI、防災到觀光 國共論壇端出「合作大菜單」兩岸15共識曝光