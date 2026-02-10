台灣燈會高鐵加開38班次 部分晚間車次增自由座

（中央社記者黃巧雯台北10日電）台灣燈會今年移師嘉義縣，台灣高鐵宣布，3月3日至15日燈會期間加開38班次，2月12日起開放預售，同時規劃增開多班行駛台中至左營區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數。

2026台灣燈會將於3月3日至15日在嘉義縣登場，台灣高鐵今天發布新聞稿表示，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，燈會期間將加開38班次列車，其中南下21班、北上17班，預計自2月12日起陸續開放預售。

因應賞燈人潮，台灣高鐵表示，規劃增開多班行駛在台中至左營區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數。

台灣高鐵建議，搭乘對號座旅客，提前訂位/取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座旅客，建議在起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或在車站大廳開啟藍牙功能，透過「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票。

民眾也可持悠遊/一卡通聯名信用卡（需開啟自動加值功能），直接感應進站搭乘自由座。

台灣高鐵表示，燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時將往來嘉義站的旅客，預留充裕時間，並提早到站，避免因人潮過多延誤行程；各車站也將增派人力協助，敬請旅客配合站務人員引導，依序排隊並相互禮讓。

此外，台灣高鐵指出，「高鐵假期」針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品；喜歡自行安排悠閒賞燈行程的旅客，也可選擇高鐵「飯店聯票」，在飯店官網預訂嘉義地區精選優質飯店，即享加購高鐵車票最低75折起優惠。（編輯：吳素柔）1150210