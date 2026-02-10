台灣燈會高鐵加開38班次 2/12起開放預售

記者李佩玲／臺北報導

台灣燈會今年移師嘉義縣，展區涵蓋高鐵嘉義站周邊，為加強服務賞燈旅客，台灣高鐵公司今（10）日宣布，將於3月3至15日燈會期間，加開38班次列車，包括南下21班、北上17班，並自2月12日起陸續開放預售。

因應賞燈人潮，高鐵規劃增開多班行駛於臺中－左營的區間車，並增加部分晚間車次的自由座車廂數，加強服務賞燈旅客。高鐵建議搭乘對號座旅客，提前訂位及取票，到站即可直接進站搭車；搭乘自由座的旅客，建議於起程站透過自動售票機一併購買去回程車票，或於車站大廳開啟藍牙功能，透過「T－EX行動購票」App購買當日自該站出發的自由座車票，或可持悠遊／一卡通聯名信用卡直接感應進站搭乘自由座。

廣告 廣告

高鐵表示，燈會期間，高鐵嘉義站將進行進出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制，提醒屆時往來嘉義站的旅客，預留充裕時間並提早到站，避免因人潮過多延誤行程；各車站也將增派人力協助，請旅客配合站務人員引導。

此外，針對想要賞燈順遊嘉義的旅客，高鐵推薦「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，專人專車暢遊嘉義精華景點，晚上再接駁前往燈會現場賞燈；喜歡自己安排悠閒賞燈行程的旅客，則推薦選擇高鐵「飯店聯票」，於飯店官網預訂嘉義地區飯店，即享加購高鐵車票最低75折起優惠。

高鐵將於台灣燈會期間加開38班次列車。（記者李佩玲攝）