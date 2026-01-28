台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈 領取資訊來囉！

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕大家引頸企盼的台灣燈會「喔熊馬抵嘉」小提燈，發放時間與地點公開了，3/3–3/15台灣燈會在嘉義期間，每天下午3點起在太子大道與信義二路口(近永慶高中、主展區旁)限量發送，1人1盞、送完為止。

每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的台灣燈會小提燈，今年結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上作為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣。命名則融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱—嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，元宵期間好玩好看盡在2026台灣燈會。

「喔熊馬抵嘉」小提燈持續融入環境永續及循環再利用理念，除在燈會期間可以做為小提燈使用，並將木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾，歡迎民眾來到嘉義「提燈賞燈會」。

Q編指出，敲碗敲到爆的「喔熊馬抵嘉」小提燈可愛爆表，真的排隊也要來領取。

