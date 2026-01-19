台灣燈會「尋光拾客」 打造沈浸式客家文化體驗 - https://www.watchmedia01.com

(觀傳媒嘉義新聞)【記者吳東林／嘉縣報導】嘉義縣政府於2026台灣燈會期間規劃一系列客家文化推廣活動，結合燈組作品、舞台展演、客家生活手作DIY及數位遊戲導覽系統，打造沉浸式客家文化燈會體驗現場，讓民眾在賞燈之餘，深入認識客家文化的深厚底蘊與現代魅力。

此次台灣燈會將跳脫以往獨立設置客家燈區的模式，以「文化發散、共融呈現」為核心理念，將客家元素融入於整個台灣燈會中，賞燈民眾可透過手機掃描即可啟動「尋光拾客」數位遊戲導覽，跟著指引邊走邊聽、邊玩邊認識燈區故事與客家文化意涵，搜集完成燈會現場客家元素後，除可兌換客家「限量限定」體驗禮外，還可參加抽大獎活動。

燈會期間也將邀集金曲客語歌手－柔米、劉紹希及愛客樂iColor等客家代表性歌手、樂團進行演出；嘉義客家社群長年累積的文化底蘊，如嘉義縣客家文化協會開口獅技藝與溪口客家文化館歌謠舞蹈班等在地藝陣也將同步展演，讓觀眾在燈會現場「聽見嘉義的客家之聲」。現場亦提供客語服務，營造友善、生活化的客語使用環境，讓客語自然融入公共活動場域。

除了數位遊戲導覽，燈會期間，位在太子大道上的「社規師燈區」將安排數場是和親子共同體驗的客家文化DIY活動，內容涵蓋客家童玩、植物應用、工藝與服飾等主題，課程設計結合客語介紹與嘉義在地客庄文化，如水上仙草、中埔客家開口獅、溪口竹編工藝等，透過手作過程，讓體驗者從日常生活層面深入理解客家文化。

民政處長楊健人指出，嘉義沿山、平原都有客家先民的拓墾足跡，歷經時代變遷，嘉義客家也發展出了獨特的客庄聚落特色，這次台灣燈會將以「客語」為橋梁，「科技」為工具，首次嘗試以數位遊戲方式，帶領民眾體驗豐富多元的客家文化。2026台灣燈會在嘉義，誠摯邀請各地遊客3月3日至3月15日一同來嘉義共襄盛舉。