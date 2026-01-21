台灣燈會「青年創藝燈區」送限定款迷你燈箱 5款共1千份

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕2026台灣燈會「青年創藝燈區」將推出限定的「迷你燈箱」，共有5款造型、限量1000份，燈會期間每週六在燈區內發送。

迷你燈箱是由嘉義縣政府勞青處與勞動力發展署雲嘉南分署合作，以分署專屬IP角色「賈好嘉」為主角，結合燈會繽紛視覺，打造「元氣IP」、「潮流復古」、「嘉義聯名」三大風格，並融入「Job Good Job」概念，象徵中央與地方攜手，陪伴青年點亮職涯每一步。

所有款式皆可於夜間發光，並採磁吸設計，可隨手吸附於書桌、冰箱或鐵櫃，實用又好收藏，其中最吸睛的「嘉義聯名款」，設計概念來自於青年創藝燈區中的3D主燈Show 「Chiayi」字形意象，並融合賈好嘉IP，整體風格青春繽紛、視覺層次豐富，在夜色中更顯亮眼，相當值得紀念收藏。

燈會期間，將於3月7日及3月14日兩個週末的13點至17點在該燈區以「盲盒形式」發送，每天發送500份，款式隨機、驚喜滿滿，只要完成以下步驟，即可把迷你燈箱帶回家。

步驟一：追蹤「賈好嘉 Job Good job 勞動力發展署雲嘉南分署」FB、IG社群(擇一)。

步驟二：追蹤「有青嘉大聲-嘉義縣政府勞青處」FB、IG社群(擇一)。

步驟三：於青年創藝燈區內擇一燈組拍照上傳社群，並標記雲嘉南分署和縣府勞青處帳號，最後掃描雲嘉南分署LINE QR code，即可索取迷你燈箱盲盒兌換券。

