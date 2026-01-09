台灣燈會「21公尺主燈」3月點亮！「喔熊騎馬」小提燈搶先看

記者柯美儀／台北報導

2026台灣燈會將在嘉義舉行，今年燈會以「光躍台灣．點亮嘉義」為主題，將於3月3日元宵節當日晚間7時正式開燈，燈會期間主燈每半小時將帶來一場精彩的燈光秀，至3月15日晚上10時結束。主燈「光沐—世界的阿里山」及小提燈「喔熊馬抵嘉」今（9）日搶先亮相，提前為民眾揭開燈會序幕。

交通部次長林國顯表示，台灣燈會邁入第37屆，本次主燈名為「光沐—世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志(Rex Takeshi)共同創作，主燈整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達21公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

廣告 廣告

主燈「光沐－世界的阿里山」整體設計以阿里山神木為靈感延伸，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。（圖／觀光署提供）

林國顯接著說，主燈上半部以圓形環圈設計，象徵山巒間冉冉升起的太陽，並以太陽、神木與水霧做為核心意象，融合聲光藝術、數位製造與新媒體創作，打造沉浸式聲光劇場體驗。主燈下方螢幕結合上方燈光視覺展演，從「世界的阿里山」視角出發，帶領觀眾見證臺灣從海洋孕育、生命演化到文明形成的壯闊歷程，將自然、人文與科技交織成精彩的光影敘事。

林國顯次長進一步指出，本次主燈以「光」為行動者，串聯山海與宇宙的意象，從阿里山出發，向世界發出來自島嶼的光芒，描繪台灣回望過去、立足當下、照亮未來的願景，展現面向世界、讓世界看見台灣的文化能量與創作實力。

2026台灣燈會小提燈造型發表。（圖／觀光署提供）

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（圖／觀光署提供）

另外，觀光署署長陳玉秀表示，每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的台灣燈會小提燈，今年首度結合2026年生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，突破以往純生肖小提燈手法，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣。

2026台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」。（圖／觀光署提供）

陳玉秀介紹燈會小提燈命名上融合設計主題，再擷取台灣燈會主辦城市名稱嘉義，以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，寓意元宵期間好玩好看盡在2026台灣燈會。本次小提燈持續融入環境永續及循環再利用之理念，除了在燈會期間可以做為小提燈使用外，並將木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾。

更多三立新聞網報導

低溫跌破10度…6大NG禦寒法「外套再厚也沒用」 還恐心梗上門

新北沒跟營養午餐免費 教育局揭「46億壓力」：全國最高

文化幣「加碼優惠」來了！消費350送200點 使用攻略一文看懂

好市多年費漲到1500元 飛日本辦卡真划算？一文解析算給你看

