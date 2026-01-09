台灣燈會21公尺主燈 3月點亮

台灣燈會小提燈「喔熊馬抵嘉」，以喔熊騎在木馬上做為造型。（記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

第三十七屆台灣燈會將在嘉義縣登場，交通部觀光署九日公布主燈「光沐─世界的阿里山」，還有可愛的小提燈「喔熊馬抵嘉」，以「喔熊」騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，極富童趣！

今年第三十七屆燈會「光躍台灣‧點亮嘉義」，將於三月三日元宵節當日晚間七時正式開燈。交通部次長林國顯表示，此次主燈名為「光沐─世界的阿里山」，由藝術家姚仲涵、盧彥臣與陳威志共同創作，整體設計以阿里山神木為靈感延伸，高達二十一公尺的主體如同矗立山林之巨木，外部結構採用循環木料拼貼而成，展現永續再生的環保精神。

廣告 廣告

觀光署署長陳玉秀表示，今年規劃展出一個主燈與二個副燈，現場將有二十二個展區，共展出六百多個作品，請大家期待。

每年深受大小朋友及國際旅客喜愛的台灣燈會小提燈，今年首度結合生肖「馬」以及台灣觀光代言人「喔熊」，以喔熊騎在木馬上做為造型，如同小朋友騎在木馬上玩耍搖晃，並以台語諧音取名「喔熊馬抵嘉」，極富童趣！

小提燈設計師林佳葦也表示，木馬底部設計成收納空間，可將文具、糖果或小飾品放置其中，使小提燈在元宵節後仍具實用性，讓它可以成為家中或辦公室裡的可愛裝飾！

嘉義縣長翁章梁表示，台灣燈會自三月三日元宵節開燈，活動持續至三月十五日，共計十三天，燈會期間主燈每半小時將帶來一場精彩的燈光秀，展區涵蓋縣府前廣場四大塊空地及太子大道。有規劃接駁車動線直達展區，並與台鐵、高鐵協調，現場也準備二萬個以上的停車位，也有相關接駁措施。