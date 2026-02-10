台灣燈會3月在嘉義！ 高鐵推加班車、「高鐵假期」新旅程

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣燈會今年在嘉義縣舉辦，燈會展區涵蓋高鐵嘉義站周邊。台灣高鐵公司今天(10日)表示，3月3日(週二)到3月15日(週日)燈會期間，加開38班次列車(南下21班、北上17班)預計自本月12日起陸續開放預售。

高鐵公司表示，「高鐵假期」推出多條超值賞燈旅遊行程，「飯店聯票」、「國旅聯票」也提供旅客預訂住宿或門票、體驗、交通、遊程，即享加購高鐵車票折扣，非常適合喜歡自己規劃行程的旅客。

高鐵公司表示，因應賞燈人潮，台灣高鐵公司規劃增開多班行駛於台中-左營的區間車，並增加部分晚間車次自由座車廂數。燈會期間，高鐵嘉義站將進行進/出站動線分流，主辦單位也將於站區周邊進行交通管制。

想要賞燈會順遊嘉義的旅客，台灣高鐵公司特別推薦「高鐵假期」嘉義文化路美食．檜意森活村．蒜頭糖廠1日豐富行，專人專車接駁暢遊嘉義精華景點，白天漫遊北門車站與檜意森活村，感受阿里山林業與鐵道歷史，下午到蒜頭糖廠-蔗埕文化園區，晚上再前往燈會現場賞燈。

此外，「高鐵假期」針對今年台北、台中、台南及高雄不同的主題燈會，也推出多條搭配住宿或行程的賞燈產品，特別推薦旅客前往台北燈節，燈會結合主題燈組遍及西門町及圓山花博公園，入住「高鐵假期」合作的20多家飯店再加贈好禮。

喜歡自己安排悠閒賞燈行程的旅客，高鐵公司推薦選擇高鐵「飯店聯票」，在飯店官網預訂嘉義地區精選優質飯店，即享加購高鐵車票最低75折起優惠，以入住緊鄰燈會現場的棒棒積木飯店為例，親子館主題房含早餐及電動車暢玩7975元起，再贈星球燈籠。或可選擇高鐵「國旅聯票」，於KKday、Klook、ezTravel及ibon售票系統及景點官網，依據自身需求購買門票、交通、體驗、遊程等商品，再享加購高鐵車票75折起優惠。

