民視新聞／曾依翔、廖錦雄 嘉義縣報導

嘉義台灣燈會，將在3月3日到15日登場，嘉義縣這幾年努力扶植返鄉青年，勞青處特別設立青年創藝區燈區，以「創業技藝×音樂」為主軸，其中有返鄉青年吳冠陞打造的饒舌歌曲，也有勇奪裁縫界奧斯卡世界洋服大賽金牌的陳詩婷；另外社區規劃師也打造藍腹鷴燈，全縣動起來，要讓大家看到嘉義的轉變之美。

「2026元宵作伙來嘉義看燈會，國家級的盛事宣告咱嘉義的蛻變。」

MV場景在嘉義縣新港奉天宮前，歌詞蘊含燈會元素，也希望讓大家認識正在向前走的嘉義。

「這座城市不是慢，而是沉寂後的穩重；但少年家心內ㄟ火，早已準備衝向不同。」

台灣燈會3月登場！ 「創業技藝 × 音樂」主題扶植返鄉青年

這首有緣作伙嘉義台灣燈會Remix是來自嘉義的饒舌團體「新港饒」，特別為嘉義台灣燈會製作的歌曲。新港饒是由返鄉青年、26歲的新港阿陞（吳冠陞）和團員小魏（魏帷宸）組成，他們平時是學校的體育老師，同樣熱愛音樂。

新港饒成員吳冠陞：「回來可能就會一開始就覺得說，那就唱好玩的或者說拍拍影片就好。沒有想過這一兩年會去寫歌出來，甚至是嘉義縣又剛好時隔八年，又辦了那麼大的活動，然後出社會第一次能參與到，然後又為了台灣燈會寫一首歌，是蠻不錯的體驗。」

新港饒成員魏帷宸：「也是我們青年，熱愛音樂的一群青年，為嘉義盡心盡力。」

中埔青年才華洋溢，返鄉開音樂工作室，音樂才華洋溢，他是今年28歲的中埔青年蔡乙韶。

1997音樂工作室負責人蔡乙韶：「我小時候住在這邊，我們要學音樂啊，會比較麻煩一點，我們都要到嘉義市去，整個路程來講比較辛苦一點。」

台灣燈會3月登場！ 「創業技藝 × 音樂」主題扶植返鄉青年

創業青年聚會交流，創意迸發商機無限，走過的苦路，就別讓愛音樂的孩子也走，乙韶選擇返鄉在中埔開音樂工作室，看似有些格格不入，但其實是商機無限。

1997音樂工作室負責人蔡乙韶：「我們之前有跟勞青處一起在這邊舉辦過小聚的活動，那就有很多也在嘉義縣創業的年輕人，然後大家一起聚會、互相認識交流，蠻有商機，其實也算是蠻有活力的。」

連衣連文創負責人，家庭因素返鄉創業以服裝技術為出發點，有著純熟職人風範，她是陳詩婷，返鄉路曾經猶豫過。

連衣連文創工作室負責人陳詩婷：「嘉義跟台南在選擇，那後來就是因為家庭的關係，就想說可以回家陪媽媽、照顧媽媽，然後又可以陪伴家人，然後又可以邊做創業這件事情，我覺得這可能更符合我想創業的主要原因。」

台灣燈會3月登場！ 「創業技藝 × 音樂」主題扶植返鄉青年

帶著對母親的思念，勇闖韓國參賽奪金，活潑的詩婷，在返鄉幾年，拉著生病的媽媽出門散心，媽媽身上穿的衣服都是她替最愛的媽媽做的，詩婷說，雖然媽媽已經離開她了，但嘉義這片土地的單純美好，把她留下，而這或許是媽媽為她做的最好安排，詩婷2025年代表台灣前往韓國參加「裁縫界奧斯卡」世界洋服大賽，奪下第40屆「女裝裁剪比賽」青年組金牌。

連衣連文創工作室負責人陳詩婷：「用衣服去連結各方各面各個產業，所以這裡面就包含了我也認識到了嘉義其實不是只有農業跟工業，而我回來之後才發現其實嘉義做了很多的努力，不是只有一個農工大縣，它可能會偏向科技、文創、設計。除了堅持原本的慢步生活以外，它也注入了很多跟國際接軌的部分。」

藍腹鷴燈耗時四個多月，深耕成果化為實體藝術，為嘉義台灣燈會努力的還有這群人，出動上千人次，花了四個多月打造出來藍腹鷴燈，要將社規師在嘉義縣深耕超過20年的成果轉化為公共空間中的實體建構。

嘉義縣果然社區活力協進會理事長 許芳瑜：「希望讓大家看到一個嘉義的特質，山海平原美好的生活特質，希望透過這個作品讓大家感受到。」

台灣燈會全縣動員，感受嘉義轉變之美，全縣都動起來，要讓全台灣看到持續前進的嘉義。

「有緣作伙，一起來嘉義看台灣燈會」

原文出處：台灣燈會3月登場！ 「創業技藝 × 音樂」主題扶植返鄉青年

