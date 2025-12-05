第二屆台灣燴飯王揭曉！本屆競賽以「家鄉好味」為主題，吸引全臺71家餐飲業者、123道燴飯料理參賽。「冷凍組」與「鮮食組」兩類別競爭激烈！今天終於冠軍出爐，好巧，兩組冠軍都來自花蓮，燴飯也都融入宜蘭特色菜餚"西魯肉"元素。





一道一道創意燴飯料理，有剝皮辣椒、瓜仔肉海鮮，甚至巧克力口味燴飯。參賽者運用國產米品，搭配與燴醬。

競賽以「家鄉好味」為主題，分為「冷凍組」與「鮮食組」兩組評選。第二屆台灣燴飯王揭曉！冷凍組"白菜肉絲燴飯"，用白菜魯跟西魯肉製造雙重醬香，強調古早味辦桌風情。鮮食組，同樣以西魯肉為靈感，搭配炸台灣鯛魚塊，最後撒上櫻花蝦與洋蔥畫龍點睛。

廣告 廣告









「台灣燴飯王」大賽兩組冠軍 融入宜蘭特色菜餚「西魯肉」

「台灣燴飯王」大賽兩組冠軍 (圖/民視新聞)









兩位冠軍都來自花蓮，還同樣都選用"臺梗二號"國產米，熟度、黏度控制也獲肯定。

鮮食組冠軍維聯：「這道菜就是以我媽媽教我的，西魯肉為原形，臺梗2號突出它的口感。」

冷凍組冠軍黃騰緯：「西魯肉每一次吃都不一樣，我想說取一個中間值的味道，去把它呈現出全部的，風味呈現出來。」





「台灣燴飯王」大賽兩組冠軍 融入宜蘭特色菜餚「西魯肉」

"台灣燴飯王"大賽兩組冠軍! 融入宜蘭特色菜餚"西魯肉"











第二屆台灣燴飯王競賽，總共吸引全臺71家餐飲業者、123道燴飯料理參賽，各家端出招牌燴醬應戰。

農糧署副署長黃昭興：「我們預計明年的3月，（冠軍燴飯）可以上市，到我們各大通路，預計我們這個銷路，大概可以有35萬的份的份量，可以大概（使用）有33噸的，產銷履歷的米，可以促進我們的消費。」









「台灣燴飯王」大賽兩組冠軍 融入宜蘭特色菜餚「西魯肉」

"台灣燴飯王"好料理! 預計明年網購.超商就能買到 (圖/民視新聞)





農糧署將協助兩組冠軍，做成冷凍調理包與冷藏微波料理，讓民眾網購、超商就能買到享用！

(民視新聞楊怡安、鄭國陽 台北報導)

原文出處：「台灣燴飯王」大賽兩組冠軍 融入宜蘭特色菜餚「西魯肉」

更多民視新聞報導

農糧署與中華郵政強強聯手 最優質農產台灣隊助小農

芭樂產量大減！每公斤飆94.9元 農會：12月中旬價格有望回穩

火鍋必備菜茼蒿營養多！農糧署揭「最佳烹調法」

