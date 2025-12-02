台灣爆已有活摘器官！醫檢師曝2關鍵急澄清：假議題

娛樂中心／周孟漢報導



中國男星于朦朧9月11日墜樓身亡，震驚兩岸娛樂圈，由於案情疑點重重，引發各種揣測，網路上更流傳他並非單純墜樓，而是疑似遭受虐待與凌辱後被拋下樓，甚至傳出他私密處殘留多人體液，以及涉入器官交易等暗黑產業。而在近日，就有網友在Threads上質疑台灣目前「已經有活摘器官」，引來醫檢師拍片打臉，怒斥「這些是個假問題」，並揭露台灣器官捐贈的所有步驟，強調「黑箱移植不可能大規模運作」。





中國男星于朦朧日前墜樓離世，但案件卻充滿諸多疑點。（圖／翻攝自微博）





《Stormy厭世醫檢師》近日透過IG上傳影片，表示一直看到有人發文稱「台灣已經有活摘器官」，甚至「故意製造車禍，奪取某個人器官」的事件，且該陰謀論甚至已經影射北部幾個醫學中心是共犯，甚至還有人留言「啊怎麼那麼剛好馬上就配得到？」，坦言看到的時候頭很痛，強調「這些是個假問題」。

有網友在Threads上質疑台灣目前「已經有活摘器官」。（示意圖，與本新聞無關／翻攝自Pexels）





為了證實無活摘器官《Stormy厭世醫檢師》特地去上了器官移植協調人員的課程，「我先幫大家定錨，台灣的器捐系統，重點不是摘取或是移植的醫院，而是中央監管」，強調所有等待器官移植的病患，資料都登錄在TOSRPAPC的資料庫裡面，包含HLA分型，包含一些PRA（群體反應性抗體），以此來確保配對後的安全性。

《Stormy厭世醫檢師》強調看到有網友稱「台灣已經有活摘器官」一事，感到相當頭痛。（圖／翻攝自IG ＠stormyfeather1011）





台灣器官捐贈的步驟為何？《Stormy厭世醫檢師》指出，捐贈者須先經過家屬書面同意的死亡判定，第1次腦死判定須由2位獨立神經科醫師確認；其次，若捐贈者為意外身亡，在第2次腦死宣判時，就要請檢察官到場相驗，檢察官確認器官跟死因無關後，簽署同意書才能摘取。



針對有網友質疑「怎麼那麼剛好馬上就配得到？」《Stormy厭世醫檢師》則表示是來自於TOSRPAPC的配對系統，只要系統符合資格，馬上就會跑出一系列名單，器官移植協調師就會聯絡各家有登記的醫院，醫學中心則必須在1小時內回覆，才能安排手術。

有網友質疑「怎麼那麼剛好馬上就配得到？」《Stormy厭世醫檢師》做出解答。（圖／翻攝自IG ＠stormyfeather1011）





另外，針對為了奪取器官，製造假車禍的情節，《Stormy厭世醫檢師》也2度拍片做出回應，強調「即使你請得到怪醫黑傑克，剛好借得到手術室可以進行摘取跟移植，你忽略了2個關鍵點，沒辦法跳過，第一個，配對HLA型成本，和一個實驗室，黑傑克可沒有配合全國的實驗室系統」。

最後，《Stormy厭世醫檢師》表示，「HLA typing沒有過這一關，他根本不知道要去摘誰的器官」，若硬移植了一個HLA不合的器官上去，排斥失敗率還蠻高的；再者，「海選的成本極高，沒有效率」，坦言就算黑幫真的要海選，需要員數百人份的專業檢驗設備跟醫檢師，「欸這個成本很高，而且效率非常低」。

《Stormy厭世醫檢師》強調「黑箱移植不可能大規模運作」。（圖／翻攝自IG ＠stormyfeather1011）





最後，《Stormy厭世醫檢師》說道「我知道大家很怕國外的非法器官交易在台灣發生，但是只要我們的器官移植宣證系統，還在TOSRPAPC中央監管下，仍然受到台灣司法跟法規的約束。黑箱移植就不可能大規模運作」，呼籲大家努力維持台灣政府的主權獨立性，守護健保體系，｢要不然上面換人，這整個系統要怎麼運？我就不知道了」。





原文出處：台灣爆「已有活摘器官」于矇矓案翻版！醫檢師揭2關鍵急澄清：無法大規模運作

