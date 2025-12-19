台灣爆火奶茶店 美國店開業三天就被迫關門 原因？

台灣網紅手搖奶茶品牌「UG樂己」（UG Tea，全稱為Unique Green）本月初在聖蓋博市（City of San Gabriel）開業，吸引大批人潮。根據該奶茶店小紅書帳號，試運營第三天，單日訂單超1000份。不過就在該奶茶店勢頭正勁、更多民眾躍躍欲試的時候，突然暫停營業。

根據UG Tea，該店於12月6日開幕。12月9日，有慕名而來的網友稱，店鋪已經關門。根據奶茶店社媒發布的消息研判，該奶茶店僅開門三日就被迫關門，暫停營業。

廣告 廣告

UG Tea的突然關門，引發社區種種猜測，不過可以肯定，該店的裝修或運營違背市府規定。聖蓋博市府公關Iliana Flores表示，「該事件涉及正在執行的城市法規（code enforcement），市府不便發表評論。」

有網友在社交媒體12月10日發布的照片，UG Tea緊閉的大門上有一張黃色顯眼單子。該單由聖蓋博市府發布，上面寫著「限制使用」（Restricted Use）的大標題，下面一欄有一句手寫的字：「未審批的建築。（unpermitted construction）」。字條上的簽發日期為12月8日上午11時48分。

UG Tea對店內被迫整改的具體內容三緘其口。該店回應本報：「試運營期間我們太火爆，也發現一些問題。現在正在進行店內全面升級。（包括）1、設備升級，2、人員調整，3、室內升級改造。」對於被問是否因為違反市府法規而停業，對方未回覆。

UG Tea的爆火和突然關門，給不少民眾帶來迷惑。一位網友12月10日在小紅書發文，開了兩個小時從聖地牙哥到洛杉磯，打算去UG奶茶店嚐鮮打卡的，結果關店。她說，「想去喝的姐妹們千萬注意，不要跑空。」

聖蓋博市議員吳程遠也向本報確認，UG奶茶店因店內部分裝修未達城市規定的標準而閉門整改。他表示，市府願意積極與UG奶茶店合作，協助奶茶店盡快重新開業。

UG Tea在聖蓋博的門店是歇腳亭（ShareTea）旗下的新品牌UG在美國的第一家分店。根據本報稍早報導，UG Tea是一個近幾年在台灣快速發展的品牌。該品牌在台灣一年內拓展門店50家，平均單店日銷突破1500杯，更一舉創下單日3300杯，是台灣時下最受矚目的時尚手搖茶品牌。在其聖蓋博店鋪暫停營業後，不少民眾都盼望其早日回歸。截至18日，該店已經停業超過一周。UG Tea在小紅書上發文，預計關店兩周，重啟日將有好禮回饋顧客。

更多世界日報報導

川普政府手段升級「歸化公民國籍」恐加速被撤銷

電視演說提經濟成就 川普：「戰士紅利」1776元支票在路上

槍擊案發生後 布朗大學校長記者會發言 網路罵翻