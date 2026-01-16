台灣爭取到半導體關稅最惠國待遇 台積電：樂見台美雙方達成協議

台灣爭取到半導體關稅最惠國待遇。台積電表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。路透社



台美關稅達成協議，台灣輸美商品關稅降至15%不疊加MFN；台灣成為全球第一個爭取到半導體及半導體衍生品等232關稅最惠國待遇的國家。台積電今天（1/16）表示，樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電表示，作為一家服務全球客戶的半導體製造商，我們樂見美國與台灣達成穩健的貿易協議。

台積電指出，半導體產業依賴於全球合作與無縫的供應鏈，緊密的貿易關係對於驅動未來技術發展以及確保具有韌性的半導體供應鏈至關重要。

台美經貿工作小組表示，依據美方所公布政策，未來可能持續對更多半導體產品加徵關稅，或調整半導體關稅稅率。由於美方已承諾給予台灣半導體、半導體衍生品業者最優惠待遇，將大幅降低我國半導體相關業者在美國市場布局的不確定性。

工作小組指出，美方亦承諾，台灣企業赴美設廠及營運所需輸美的原物料、設備、零組件等，可豁免相關對等關稅及232關稅。

