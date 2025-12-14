台灣爸媽愛曬「小孩成績單」全被陌生人看光 醫揭恐怖後果…快打馬賽克
生活中心／綜合報導
社群世代下，不少民眾、家長樂於在社交平台分享生活喜悅，看似平凡，但近年詐騙猖獗，可要小心個資、活動地點外洩，遭有人心人士利用！婦產科醫師蘇怡寧就提醒，不少家長喜歡在臉書社群分享孩子的優異成績，甚至拍下照片，但若設定成公開孩子的全名、學校、班級都一覽無遺，其實非常危險，孩子是需要被保護的，提醒家長任何可辨識資訊最好都要打上馬賽克。
婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」發文表示，日前有位香港的家長提醒他，近期在社群平台上，可以看到不少台灣家長直接拍下孩子的成績單、獎狀，甚至清楚顯示全名、學校與班級，讓不認識孩子的人，也能輕易掌握孩子的名字、長相與學習表現，讓香港網友覺得很危險，希望透過在親子界具有影響力的蘇怡寧醫師可以協助提醒台灣家長們。
對此，蘇怡寧在文中表示，他完全同意香港網友的說法，許多爸媽會覺得只是分享喜悅、記錄生活，或是單純放給朋友看，但必須認清一件事，網路不是自家客廳，孩子的個資一旦上網，就不再只屬於家庭本身。
蘇怡寧說，一張看似普通的成績單，其實集合了孩子的全名、學校、年級、班級、座號，有時甚至包含生日或身分證相關資訊，對有心人士而言，這些資料已經夠完整「（他們）假冒老師或學校，針對家長情緒設計的訊息，例如對方知道你孩子在哪間學校、叫什麼名字、長什麼樣子，只要一句我是你孩子學校的某某老師，今天發生一點狀況，你是不是會心跳加快？」一不小心可能又掉入陷阱，提醒家長們不可不慎。
