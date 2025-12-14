台灣爸媽愛PO小孩成績單！婦產科醫揭「恐怖後果」：很危險

蘇怡寧指出，許多家長都會在網路上PO出小孩的成績單，但此舉可能會造成個資外洩。示意圖／翻攝自Pixabay

孩子的隱私權很重要！婦產科醫師蘇怡寧在臉書粉專「蘇怡寧醫師愛碎念」中發布貼文，表示收到有一位香港家長的訊息，這位家長指出，很多台灣家長會把小孩的成績單PO到社群平台中，獎狀、證書上會露出全名、學校、班級。但是這件事相當危險，因為不認識小孩的人，可以從中得知孩子姓名、長相、學校以及學習表現。對此，蘇怡寧相當同意這個觀點，認為可能會引來詐騙集團。

蘇怡寧透露，很多爸媽可能是出於「發給朋友看、覺得很驕傲、想記錄」等心態才會PO上網，但孩子的個資一旦PO上網，就不再只屬於家長。她認為，成績單不單單只是一張紙，而是一份資訊很完整的個資。蘇怡寧表示，「對你來說只是紀念，但對有心人士來說卻是現成的拼圖，當這些資訊被組合起來，就可能發生更精準的詐騙」。

蘇怡寧指出，可能會有詐騙集團假冒老師或是學校，針對家長情緒設計的訊息。舉例來說，若對方知道小朋友在哪間學校就讀、叫什麼名字、長什麼樣子，只要一句「我是你孩子學校的某某老師，今天發生一點狀況」，就可能會讓家長相當擔憂。蘇怡寧認為，這種詐騙精準打擊到家長愛護孩子的心態。

另外，家長PO出這些照片，會成為孩子一輩子的數位足跡，現在家長也許覺得可愛、驕傲、值得紀念，但小孩長大後不一定希望這些訊息留在搜尋引擎中，「而且成績本來就不是，用來公開比較的工具」。她建議，如果真的想分享喜悅，就要記得把所有可辨認的資訊都打上馬賽克，「孩子是需要被保護的人，保護他們請從網路開始」。



