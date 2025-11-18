「台灣爸爸」的信陪伴「非洲女兒」逆境築夢 世界兒童人權日「生存權」改變孩子生命

【記者 洪美滿／台北 報導】11月20日是兒童人權日，而兒童要享有各項基本權利，都必須由最基本的「生存權」出發。

▲ 六年後米莉安與社區家庭已經可以到家附近新建的水井取得乾淨飲用水。

「看到孩子去溪邊取那所謂『乾淨的水』時，心真的很酸。」六年前，建築師鄧毅仁與家人看到非洲資助童米莉安每天都冒險去提污水的影片不禁心疼落淚，今年當他再度收到孩子的成長影片，發現米莉安已能在家附近新蓋的幫浦水井取用乾淨水，並在學校努力讀書、夢想成為醫生造福社區，心中感動又欣慰，他寫信鼓勵她：「從妳堅定的眼神感受到上進與樂於助人的心，這些歷程與目標是妳與自己的約定，靠的是自己的力量！作為妳在台灣的家人，我們都一直為妳加油與禱告……..（照片台灣世界展望會提供）