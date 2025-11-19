「台灣爸爸」的信 陪伴「非洲女兒」逆境築夢

六年前資助童米莉安到溪邊提水的小小身影，一直讓資助人鄧毅仁牽掛在心，希望能幫助當地孩子改善生活環境。

11月20日是兒童人權日，而兒童要享有各項基本權利，都必須由最基本的「生存權」出發。「看到孩子去溪邊取那所謂『乾淨的水』時，心真的很酸。」六年前，建築師鄧毅仁與家人看到非洲資助童米莉安每天都冒險去提污水的影片不禁心疼落淚，今年當他再度收到孩子的成長影片，發現米莉安已能在家附近新蓋的幫浦水井取用乾淨水，並在學校努力讀書、夢想成為醫生造福社區，心中感動又欣慰，他寫信鼓勵她：「從妳堅定的眼神感受到上進與樂於助人的心，這些歷程與目標是妳與自己的約定，靠的是自己的力量！作為妳在台灣的家人，我們都一直為妳加油與禱告！」

廣告 廣告

六年後米莉安與社區家庭已經可以到家附近新建的水井取得乾淨飲用水。

「過去溪水水位升高時，小孩子取水特別危險，這裡還有許多動物，喝這些水大家都常常生病。」米莉安告訴資助人的生活經驗，是世上許多兒童的日常寫照。每一天，全球都有1,000名5歲以下兒童因不潔水及不良衛生環境喪命，缺水地區的孩童、婦女平均每天要走6公里才能取得水資源，導致無法上學與工作，甚至在半途遭遇動物攻擊或性暴力。如今，米莉安步行5分鐘就能抵達水井汲取乾淨水，透過社區居民每月繳交小額「水費」、組成「水資源管理委員會」自行維護與修繕，這口水井可以在社區運作超過20年！她開心說：「現在孩子們都不再因為水而生病跟缺課了，謝謝資助人讓社區有水井、支持我們持續受教育！」

六年前9歲的米莉安參加展望會Chosen活動，在眾多照片中選擇鄧毅仁一家人作為資助人，她說很喜歡照片中資助人全家充滿愛的笑容。

「我本身從事建築設計行業，看到展望會蓋的水井與基礎設施時，深知要在資源缺乏的非洲完成這一切有多不容易！很高興一點點付出就能幫助孩子健康長大、安心上學。」本身有兩位女兒的鄧毅仁表示，資助的兩位非洲女孩就像第三、第四個女兒般令他牽掛，當地的生活環境很不容易，她們能在逆境中成長，相信堅韌養成的孩子一定有更強大的信念翻轉未來。

建築師鄧毅仁(右二)全家人一起讀著資助童米莉安來自非洲尚比亞的信件。

水是生命之源，在資助人支持下，世界展望會正以每一分鐘多為一個家庭提供乾淨水、每一天多為三所學校打造水資源暨衛生設施的速度，從守護孩子最基本的「生存權」出發，支持他們健康上學、多元發展、更多參與並朝夢想邁進。這一切的起點，都始於一口井及資助人無遠弗屆的愛。

今年世界兒童人權日，就把愛和各項基本權利作為送給遠方孩子的禮物！資助一個兒童，讓他們的生命像米莉安一樣因愛而改變，一起在孩子的笑容裡遇見最堅強的生命力與滿滿感動！

如今15歲的米莉安穩定上學、努力讀書，夢想未來成為一名醫生照顧社區居民的需要。

撰文、攝影／台灣世界展望會提供