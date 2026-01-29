「台灣版彈簧刀」發射5秒就墜落! 「勁蜂一型」攻擊無人機首次亮相就突槌

勁蜂一型攻擊無人機。 圖 : 翻攝自 Taiwan ADIZ

[Newtalk新聞] 國軍海軍陸戰隊今天首次向媒體展示有「台版彈簧刀」之稱的「勁蜂一型」攻擊無人機打擊性能，然而，據《東森新聞雲》今 ( 29 ) 日報導，首次施放後約 5 秒就墜落在海灘上，引發關注。

對此，負責研發的中山科學研究院稱，造成意外的原因是無人機翼面控制失效。

《東森新聞雲》報導，國軍 27 日至 30 日舉辦「2026 年春節加強戰備媒體邀訪活動」，29 日海軍演練「近岸防域作戰協力濱海打擊」科目。其中一個演練環節是，在海軍陸戰隊機動雷達車鎖定目標後，施放「監偵型無人機」實施高空監控，待確認目標，岸上操作手施放「勁蜂一型」攻擊無人機，向敵方實施打擊。

勁蜂二型攻擊無人機。 圖：張良一/攝

但首次施放的「勁蜂一型」攻擊無人機，僅約 5 秒後就墜落在海灘上。此次是軍方首度向媒體展示「勁蜂一型」攻擊無人機性能，卻發生墜地意外，引發關注。

對此，中山科學研究院回應稱，陸上第一枚發射後，因無人機翼面控制失效，轉彎後墜落，所以陸戰隊再從陸上補打一發，之後再從艇上發射一發，分別擊中海上球靶。中山科學研究院還稱，後續將持續精進改善硬體可靠度。

勁蜂4型攻擊無人機。 圖：張良一/攝

《中時新聞網》指出，「勁蜂一型」攻擊無人機屬於可單兵攜帶的小型遊蕩彈藥，也可掛於軍艦、車輛、無人機之上，增加機動性與打擊範圍，主要打擊小型目標。

