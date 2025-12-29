台灣牧場小牛出生一至兩天即於母牛分離，網傳「給小牛掛鼻環阻止喝奶」不是台灣現況

Taiwan FactCheck Center

網傳「為了竊取母牛牛奶，小牛被迫戴上鼻環」？

非台灣酪農現況。台灣小牛出生一至兩天即於母牛分離，不需戴鼻環離乳

近日有粉專貼文宣稱，人類為了取得牛乳，會讓小牛戴鼻環；經查，國外酪農確實可能以鼻環強制小牛離乳，但台灣酪農場的小牛出生1至2天就會離開母牛，且以代乳粉等取代母牛奶餵養。



經濟動物的動物福利需在人類需求、動物權利等多方求取平衡，並非三言兩語就可論述的議題。查核中諮詢多位動物科學科技專家及動保專家，綜整以下資訊供民眾參考：



一、網傳圖卡描述的應是國外的酪農情況，台灣酪農業不會以鼻環讓小牛離乳。台灣常見作法是，小牛出生後會盡快與母牛分離，不會長時間跟在母牛身旁再用鼻環阻止吸乳。



二、牛掛鼻環確實不符動物福利，專家說，在台灣僅有極少數的乳牛種公牛和母乳牛會因管理需求掛鼻環。



三、台灣的乳牛小牛出生後，第一天會喝足母牛所分泌的初乳，確保獲得充分免疫球蛋白與營養吸收。之後會搭配以奶粉沖泡的牛乳（代乳粉）餵食，從出生後第一周開始提供草跟教槽料，確保小牛的生理發育。



四、除了鼻環，台灣酪農還有其他的動物福利議題需要被注意，包含小牛很小就和母親分離，剝奪情感交流的心理需求，且小牛的吸吮需求難被滿足、長大之後可能出現異常行為導致受傷，另還有台灣氣候不利乳牛生活，高產乳量也可能有高風險的乳腺炎等。



五、為促進動物福利，專家表示，小牛離乳前，會鼓勵酪農盡可能使用奶嘴餵奶，來滿足小牛吸吮的意願，且鼓勵酪農盡量讓小牛跟其他小牛成群飼養，有陪伴的正面心理感受。台灣動物社會研究會推動動物福利標章，確認大大小小的牛有受到符合動物福利的照顧，可做為民眾消費參考。



六、營養師表示，台灣民眾普遍有缺鈣的問題，牛奶是鈣含量高、吸收率好，且相對容易取得的鈣補充品。不過，有些人有乳糖不耐症等，未必適合牛乳。若要找牛奶替代品，可選擇使用碳酸鈣作為凝固劑的豆製品，如小方豆干（685mg/100g）、黑豆干（335mg/100g）、五香豆干（273mg/100g）及板豆腐（140mg/100g）等，以及深綠色蔬菜、小魚乾等，彈性調整鈣質來源。

背景

近期有臉書粉專貼文宣稱，人類為了取牛乳，會讓小牛戴上鼻環，當小牛每次靠近母親時，嘴部都會被鼻環阻擋，呼籲民眾拒絕乳製品、降低動物傷害。

查核

查核點一：酪農場會為了不讓小牛喝母奶，讓小牛掛鼻環嗎？

台灣酪農場不會為了離乳而給小牛戴鼻環 網傳圖片應是國外狀況

（一）台大動物科學科技學系教授王佩華表示，在幾十年前，國外的乳牛飼養管理指引確實有幫小牛掛鼻環的操作，台灣的教學場域也曾傳授相關的技能給學生，但因為這是不符合動物福利的行為，現在早就不教學生，且也提醒「沒有必要的情況下，不需要給小牛（包括公及母仔牛）掛鼻環」。

王佩華說，傳言宣稱為了不讓小牛喝母乳，所以掛鼻環，「沒有這樣的事情」。

（二）台灣大學動物科學技術系名譽教授徐濟泰說，台灣乳牛場不會幫小牛用鼻環。有學術研究顯示，在小牛出生6個小時之內或一天之內抱離母牛，讓剛出生小牛跟其他小牛一起喝奶，就不會讓小牛有分離焦慮的負面感受。因此在酪農場，小牛並不會和媽媽生活在一起。

（三）東海大學畜產與生物科技學系助理教授劉宗璟也說，以台灣常見作法來說，小牛出生後會盡快與母牛分離，而不是長時間跟在母牛身旁再用鼻環阻止吸乳。鼻環、鼻夾等裝置較常見於部分國外肉牛或母子同群飼養、採兩階段離乳的系統，且此方式可能造成鼻中膈傷口與不適，存在動物福祉疑慮。

（四）推動台灣首個動物福利標章的台灣動物社會研究會副執行長陳玉敏表示，網傳圖片講的應該是國外的酪農狀況，國外有些酪農，就尊重動物天性出發，會讓出生的小牛和母牛生活在一起一段時間，讓小牛可以自由的吸允母親的奶水；但為了管理方便，要限制並強迫小牛離乳時，就可能會幫小牛掛上鼻環，除增加小牛吸允的困難，也讓母牛因為鼻環刺痛而不讓小牛靠近，達到強迫離乳的目的。但台灣的酪農比較少採取讓出生小牛可以與母親相處一段時間的方式。

（五）牧場經營者、「酪農爸爸獸醫媽媽」粉專回覆查核中心也指出，小牛帶鼻環不是為了強制斷奶，而是有極少數小牛斷奶後還是會有吸奶習慣，所以會戴上鼻環，防止牠們偷吸其他泌乳牛的奶頭，造成其他乳牛乳房炎等問題。

牛掛鼻環不符動物福利 在台灣僅極少數種公牛或小母牛有此需求

王佩華說，掛鼻環是很殘忍的事情，要在小牛約兩到三個月大就執行，且當下必須局部麻醉、最好在獸醫師監督下進行。在台灣，需要掛鼻環的小牛是要留下來當種牛的小公牛，但在台灣的育種環境，此類型的小公牛很少。如果遇到個性、脾氣比較難管教的小母牛，可能也會被戴鼻環，但這種情況也較為少見。因為台灣的需求極少，鼻環等工具都還要從國外進口，台灣沒有產製。



為什麼種公牛必須戴鼻環？王佩華解釋，台灣的乳牛品種是荷蘭牛，公牛的體型非常大，成熟的體重可達1頓以上、母牛也超過700公斤。為了避免公牛打鬥，必須以適當空間的單獨欄舍飼養，如果要移動公牛不可能用趕的，就會拉著繩索牽引鼻環、讓牛受控。在台灣，多數公乳牛（或老及淘汰母牛）都是轉為肉牛，成為溫體牛的主要來源。

查核點二：小牛的離乳和斷奶方式

小牛剛出生會喝母牛乳 之後以代乳粉等人工餵養

（一）徐濟泰表示，小牛出生第一天會喝足母牛所分泌的初乳，確保獲得充分免疫球蛋白與營養吸收。從第二天開始，會搭配以奶粉沖泡的牛乳（代乳粉）來餵食，代乳粉的營養成分有經過研究，確保百分百滿足小牛生長營養所需。

徐濟泰說，通常小牛要經過9至10周的成長期間讓4個胃完全發育健全，就會自然到可以離乳並獨立靠吃草跟飼料繼續穩定成長。在這過程中，是從出生後第一周開始提供草跟教槽料，教槽料也是經過科學研究做出來的特定營養組成，保障小牛的正常發育。

徐濟泰表示，小牛離乳前，也會鼓勵酪農盡可能使用奶嘴餵奶，來滿足小牛吸吮的意願，且鼓勵酪農盡量讓小牛跟其他小牛成群的飼養，有陪伴的正面心理感受。

（二）劉宗璟則說，母牛分娩後最初2至3天分泌的是初乳及轉換乳，這些乳汁通常不會作為一般商品乳收集，而是優先供應給新生小牛，因為其中含有高濃度免疫球蛋白、各種生長因子與能量來源，有助於提高小牛的被動免疫與後續生長表現，但對於人類來說具有清瀉性（造成軟便）而較不適合飲用。之後產出的才是一般牛乳，會進入收乳系統供人類食用；小牛則改以代乳或無法收乳的牛乳餵養，以兼顧小牛營養與牧場經濟效益。

台灣酪農大多將小牛與母牛分開 早期母子分離也是動物福利爭議

劉宗璟表示，將小牛與母牛分離的理由，主要包括：(1)降低延後分離時母牛與小牛雙方的分離緊迫；(2)減少小牛接觸乳頭、糞便或母牛自身等來源的病原，降低下痢與呼吸道疾病風險；(3)避免小牛在成牛群中被踩踏或擠壓的意外；以及(4)方便精準管理初乳餵飼量、日增重與健康狀況，確保未來產乳表現。

不過，早期母子分離本身也在動物福祉領域引發爭議，劉宗璟說，有研究指出延長母子接觸時間在行為與情緒上有不同影響，因此目前也有少數牧場嘗試「母牛—小牛同群飼養」或延後分離等模式。整體來看，現行多數酪農場是在人類用乳量、小牛營養與健康、疾病風險與經濟效益之間做取捨，而不是單純建立在「犧牲小牛攝乳權益」的前提上。



（三）陳玉敏表示，台灣的酪農場幾乎都沒有讓出生的小牛和母親住在一起，而是在出生一至兩天後，就會把小牛從媽媽身邊帶走，改採人工餵養代乳的方式餵養小牛。如果以動物為主體出發，這樣的飼養方式當然是剝奪了親子的互動和小牛需要吸允的天性需求。這跟人類幼兒必須被滿足吸允的「口腔期」一樣。

陳玉敏說，目前台灣只有極少數牧場，為能滿足小牛吸吮需求，會在餵代乳時提供奶嘴讓小牛吸允，其他大多都還是以桶裝餵乳，讓小牛舔舐，桶裝餵乳無法滿足仔牛的吸吮慾望。這會導致小牛吸允的口腔期無法被滿足，因焦慮而出現假性吸允的刻板行為，甚至在長大離開小牛欄被併群後，會在群體裡出現互相吸吮的行為，就可能造成牛隻受傷，此時可能就有牧場為防止牛隻互吸受傷而使用夾鼻的鼻環。

查核點三：為什麼國健署要建議大家喝牛奶？如果不喝奶，還有什麼其他選擇呢？

台灣各年齡層鈣攝取不足 牛奶優勢是鈣含量高、容易取得

奇美醫院營養科營養師吳政彥表示，依據「國人膳食營養素參考攝取量」，10歲以上國人每日建議鈣攝取量為1000-1200mg。然而，2017-2020年國民營養健康狀況變遷調查顯示，台灣4歲以上各年齡層的平均鈣攝取量皆未達建議量，甚至僅約建議量的一半。長期鈣質攝取不足，可能加速中年後骨質流失，進而增加發生骨質疏鬆症等健康相關風險。因此確保充足的鈣質攝取相當重要。

國民健康署建議成人每日攝取1.5-2杯牛奶（240mL/杯），主要原因在於牛奶鈣含量高（250mg/杯），且取得容易、吸收率佳，是實務上補鈣效率相對良好的來源之一。然而，部分民眾因乳糖不耐症或個人飲食選擇而減少乳品攝取，轉而以豆漿作為替代。

雖然豆漿富含植物性蛋白質及大豆異黃酮等營養素，但並非高鈣質來源食物，其鈣含量僅有14mg/100mL，同樣一杯的情況下，其鈣含量不到牛奶的2成。因此，若以豆漿作為乳品替代來源，建議選擇標示有「鈣強化」的產品，以補足鈣質攝取。

此外，也可透過提高其他高鈣食物的攝取頻率來補充鈣質，例如使用碳酸鈣作為凝固劑的豆製品，其鈣含量相對豐富，如小方豆干（685mg/100g）、黑豆干（335mg/100g）、五香豆干（273mg/100g）及板豆腐（140mg/100g）等。深綠色蔬菜、小魚乾亦為常見的鈣質輔助來源，必要時，在專業評估下使用鈣質補充品亦可納入考量。民眾可以多依自身生活型態、飲食習慣與食物取得便利性，彈性調整鈣質來源，確保每日攝取量充足。

補充資料

台灣酪農業的動物福利議題

（一）陳玉敏說，人類為了要取乳牛的奶，必須讓母牛不斷懷孕、生產、泌乳，也為了管理方便，剝奪了小牛和母親生活在一起的權益，無法滿足小牛渴望吸允母乳的天性，並讓小牛自然離乳等。從動物倫理與動物權的觀點來看，當然是對動物的剝削和利用。這些基本價值和只從允許動物被利用的「動物福利科學」觀點，出發點不同。

從現實角度看，全球酪農產業仍存在，無數人仍選擇飲用牛奶，就改變動物處境的現實來說，動社的主張一直以來都是：一方面鼓勵民眾選擇不利用、不傷害動物的替代方案，如植物奶。另一方面則促進鼓勵仍食用經濟動物者，不論是肉蛋奶，都能從消費端支持願意維護良好動物福利的牧場業者。

除了先前提到的母牛、小牛分離焦慮、吸吮需求不滿足外，陳玉敏說，台灣乳牛的動物福利問題，還有「熱緊迫」（高溫多濕環境不適）、負能量平衡（高產乳、懷孕、無良好營養照護導致的營養失衡消瘦）、疾病纏身（如乳房炎、蹄病）、人為干擾（如去角、母子分離）、以及專業照護與設施不足（人力與設施落差）等問題，都需要被關注。因此動社推動「動物福利標章」酪農場的驗證稽核，以11項評分指標，50幾個評分項目去稽核酪農場，包含畜牧空間環境、熱緊迫舒緩、營養照顧與疾病預防、躺臥環境的舒適度等，綜合評比得分70分以上才可取得標章，可做為民眾的消費參考。

（二）劉宗璟表示，經濟動物的犧牲，提供了人類重要的蛋白質與營養來源；要穩定生產安全且高品質的乳、肉、蛋產品，良好的飼養管理與動物福祉是不可或缺的一部分，也直接關係到農牧場的收益。藉由政府與民間單位的合作，逐步建立並推動合理的飼養規範及生產過程，才能逐漸往更友善的生產前進。

劉宗璟說，在農牧體系中，強調的是「動物福祉」，而非全面否定利用動物的「動物權」。動物福祉的目標，是在人類利用動物的前提下，盡力免於飢餓與口渴、免於不適與惡劣環境、免於疾病與外傷、免於恐懼與壓力，並能自由表現自然行為，減少動物痛苦，並讓牠們有基本且良好的生活品質。

劉宗璟表示，現階段要所有人完全不食用動物性產品並不容易，但每個人都可以在飲食上對經濟動物的犧牲心存感謝，避免浪費食物，並在能力範圍內選擇友善飼養、動物福利標章等產品，以支持更好的生產方式。當改善福祉會增加成本時，部分費用勢必反映在價格上；若消費者願意多付一些價格，生產端才會有動力投資在更友善的飼養環境，形成從生產到消費共同推動的正向循環。



（三）王佩華表示，現代的乳牛因為育種技術提升，產乳量很高，小牛也喝不完，不擠出來的話母牛也會漲得很不舒服。就像人類的母乳一樣，如果嬰兒喝不完，也會擠出來放在冰箱供之後食用或另做其他用途。



王佩華說，當然如果從動物福利的角度可以說，為什麼要讓乳牛每天產出這麼高量的牛乳只為了讓人類有牛奶可以喝，或是高乳產量的乳牛可能會有乳腺炎等風險，以及台灣的氣候其實不適合乳牛生活等動物福利的面向，但這不能以「人類很殘忍」的方式論述。身為動科人的使命，就是在兼顧人類需求和照顧動物福利的情況下，減少動物的受苦和傷害。

王佩華也說，過去集約化的飼養追求最大化的效益，在當前動物福利的框架下，產業也有調整；只是，當動物福利提升、業者的生產成本提高，消費大眾必然要以比較高的成本取得，這些都必須透過教育宣導、社會經濟提升來支持才能永續，並達到對動物好、對業者好，也對消費者好的共贏狀態。