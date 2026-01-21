台灣物價失控？他嘆熱炒一盤漲到300元誰吃得起 眾人狠酸：不投資怪誰

生活中心／王文承報導

一名網友感嘆，過去物價調漲多半只漲5元，如今不少店家幾乎一年就調漲一次，尤其熱炒店一盤菜從原本的100元，暴漲至200至300元。（示意圖／資料照）

現今社會經濟壓力日益加重，物價持續攀升，讓外食族苦不堪言，荷包難以負荷不斷上漲的餐飲費用。一名網友感嘆，過去物價調漲多半只漲5元，如今不少店家幾乎一年就調漲一次，尤其熱炒店一盤菜從原本的100元，暴漲至200至300元，讓他忍不住直呼「到底有哪些人吃得起？」貼文曝光後，引發網友熱議。

台物價失控？他嘆熱炒漲到300元誰吃得起



一名網友在網路論壇《PTT》以「台灣物價已經失控暴走了吧？」為題發文指出，10年前雞排一份約35元，如今價格已翻倍成長，但薪資卻未同步上漲。他認為，物價上漲最有感的就是熱炒店，過去一盤菜約100元，現在卻動輒200至300元，質疑一般民眾的消費能力是否還能負擔。

原PO進一步指出，雖然台股一度上漲至3萬100點，但「股票有漲，請問一般人手上能有多少記憶體相關股票？又真的抱得住嗎？」他感嘆，當前物價已逼近失控邊緣，更別說生育養小孩，就連外食次數都被迫減少。

貼文曝光後，引發網友兩派論戰。部分人認同原PO的看法，「店面房價一直漲，最好的方式就是去市場買菜自己煮，外食其實是在幫忙付房租」、「現在外食完全不演了，你漲我也漲」、「撇開漲幅不談，光是物價調漲的頻率就已經讓人很有感」、「以前幾年漲一次，現在一年漲好幾次」、「外食價格還會再漲一波」、「難怪一堆人跑去日本，覺得日本反而便宜」。

不過，也有不少網友持不同看法，反駁原PO說法，「問就是你沒買股票」、「是你薪水太低」、「不投資怪誰，物價跟股價相比還算低估」、「那你可以移民去中國，那邊物價聽說反而在縮水」、「是在帶什麼風向？」、「反串吧？哪有雞排35元」、「雞排價格不要只拿特例來說，現在也有賣50、60元的」、「10年前雞排35元？你那邊是鄉下嗎？」

