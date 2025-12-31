台灣物價是日本2倍？外國人喊：同情台灣勞工

生活中心／楊佩怡報導

許多外國旅人在造訪台灣後，深受獨特的自然美景、道地美食與濃厚人情味吸引，這份跨文化的驚艷讓他們不只想當過客，更產生了定居此地的嚮往。不過近日卻有外國人來台旅遊後，原以為台灣物價會比日本便宜，但卻足足貴了兩倍，他不解的感嘆：「領普通薪水的人要怎麼生存？我真的很同情台灣勞工」。影片曝光後，引來兩派網友論戰。





日前一名外國背包客從結束日本旅遊便來台觀光，他發現台灣物價竟比原以為的貴很多，且幾乎是日本的2倍。（圖／翻攝自TikTok）

近日一名外國背包客，日前從日本來到台灣旅遊，他原以為台灣的物價會比日本便宜很多，結果事實上台灣的物價幾乎是日本的兩倍；且他還發現了台灣竟有貧富差距的問題。他不解的直言：「為什麼台灣物價會這麼高？還是我買的東西、去的地方很貴？」，還好奇台灣的物價是否真的比亞洲其他國家高出許多。

背包客拍影片坦言不懂台灣領普通薪水的民眾要如何生存。（圖／翻攝自YouTube@B.C.&Lowy）

另一支影片中，該背包客指出，他不知道台灣領普通薪水的人要怎麼生存，他坦言自己的薪水在亞洲確實會相對較高、匯率也比較好，但有些東西真的貴到他無法理解。而他也談到許多網友都抱怨台灣薪水很低，他則對此表示：「我真的很同情台灣勞工，他們如何負擔在這麼貴的國家生活？」。後續有不少網友詢問，台灣到底有那些東西比日本貴，背包客則表示：「我覺得台灣每樣東西都比日本貴，日用品、食物、去夜店玩都是，雖然夜店在任何國家都很貴，但我的體感就是台灣什麼東西都比較貴」。男子繼續補充在台南玉井等比較鄉下的地方，路邊攤還滿便宜，但在台北就滿貴的。

背包客還發現台灣有貧富差距，在破舊公寓的附近就是新大樓。（圖／翻攝自YouTube@B.C.&Lowy）

影片曝光後，被YT頻道「B.C.&Lowy」翻譯分享，不少人認同該背包客的看法，「全部台灣人也想知道為什麽」、「不止你覺得奇怪，我也覺得很莫名其妙」、「日本至少國產的東西比較便，台灣製造的東西賣給台灣人不是比較貴就是規格降級，真的把人當盤子」、「真正恐怖的房價，外國人還沒見識到呢」、「我人正在日本玩，也有一樣的疑問很多年了」；不過也有人認為，「因為日本匯率的關係啊這位先生」、「不是要護航...但其實他也才來一下就下結論這樣對我來說他是非常資淺的旅行者....非常片面主觀」、「就是日本的匯率啊，不然為何美世界的遊客都要跑日本」。









