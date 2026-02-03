台灣特斯拉到底多貴？日本同車款「買2輛還有剩」

常分享日本北海道旅遊資訊的網紅「北海道女婿」近日透露，在札幌逛街時發現特斯拉在展示，賞車後被價格嚇到，因為一輛特斯拉Model Y在日本定價僅558萬日幣，扣掉各種補貼，只要約430萬日圓就能將特斯拉開回家，折合新台幣約87萬元，但同樣的款式，台灣官網定價高達189萬9900元，價差超過驚人的100多萬元，相當於在台灣買一輛Model Y，可以在日本買2輛還有剩。

北海道女婿近日在臉書表示，在北海道札幌跟全家人逛街時，在某商場遇到特斯拉展示會，賞車後發現一輛後驅入門款式的特斯拉Model Y，在日本定價為558萬日幣，但最近日本正大力支持電動車，各種補助加在一起達127萬日幣，相當於只要430萬日圓就能將特斯拉開回家，約新台幣87萬左右，就能購入。

北海道女婿指出，同款式的車輛，在台灣售價約新台幣190萬，且台灣的補助少到可以當做沒有，代表同樣買一輛特斯拉Model Y，台灣人需要比日本人多準備100萬新台幣，「在台灣的價格，可以直接在日本買兩輛還有剩」、「看得我心癢癢，好想購入一台啊！」

貼文上線後吸引大量網友討論，直呼「台灣房價、車價都比外國貴這麼多，然後還不准說盤」、「那個補助金甚至只是日本中央政府的補助款，有些地方還有額外的，像東京就另外再補助40萬日圓」、「最扯的是，日本人收入比台灣高」、「台灣車價真的好貴，我在台北乖乖搭捷運就好」。

不過也有人認為，日本天氣太冷還會下雪，電池續航力在這種極寒環境下會被影響，是特斯拉在日本賣不好的最主要原因，美國不少特斯拉車主也有類似困擾，說「天氣太冷，充電慢、掉電快，開起來很麻煩」、「日本主流還是汽油車，電池技術沒有突破之前感覺都無解」、「日本的充電樁還不夠多，開出去會怕冷到沒電，配套跟著做上來才推得動吧」。

